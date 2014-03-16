سجاد شهریاری کارگردان این سریال به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در کرج سکانس‌های مربوط به تعزیه در تکیه مقابل دوربین می‌رود و در این لوکیشن آتیلا پسیانی، مهدی فقیه و کامران تفتی حضور دارند.

به گفته وی، مراحل فنی نیز به طور همزمان با تصویربرداری آغاز شده تا این کار هر چه زودتر برای پخش در ایام فاطمیه آماده شود.

وی افزود: طی روزهای گذشته سیاوش طهمورث و امیر غفارمنش نیز به گروه بازیگران اضافه شدند. ضمن اینکه گریم طهمورث بسیار خاص و البته سنگین است که از نکات جالب توجه این سریال محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، تصویربرداری سریال «بزم آخر» به کارگردانی سجاد شهریاری در حال حاضر در کرج در حال پیگیری بوده و گروه این روزها مشغول تصویربرداری سکانس‌های تعزیه هستند.

تاکنون 70 درصد از کل کار مقابل دوربین رفته و طبق برنامه ریزی‌ها تصویربرداری به احتمال فراوان تا روزهای آغازین سال جدید به پایان می‌رسد.

ضمن اینکه روزبه کلباسی نیز تدوین را به طور همزمان انجام می‌دهد و نسیم اشرفیان صداگذاری را برعهده دارد. ساخت موسیقی نیز بر عهده مسعود یزدانی است.

آتیلا پسیانی، امید روحانی، انوشیروان ارجمند، امیرحسین رستمی، الهام چرخنده، کامران تفتی، علیرام نورایی، مهدی ماهانی، مهدی فقیه، زهره حمیدی، محمدرضا عباس نژاد و (با معرفی) شیما عباسی دیگر بازیگران اصلی این پروژه هستند.

«بزم آخر» در شش قسمت داستان زندگی رضوان (چرخنده) دختر سیداحمد و دانشجوی تئاتر را روایت می‌کند که در حال تحقیق در مورد تعزیه است. رضوان در این راه با اتفاقات عجیب و غریبی روبرو می‌شود که همین اتفاقات باعث پی بردن او به حقایقی از گذشته پدرش منجر شده و... .

سایر عوامل اصلی این سریال عبارتند از نویسنده: حسن مشکلاتی، مدیر تصویربرداری: مهدی امیری، مدیر صدابرداری: ناصر انتظاری، طراح گریم: دانیال شعاعی، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، تصویربردار: رضا شیبانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حامد شریفی نیا، مشاور رسانه ای: امین داداشی، مشاور پروژه: حمید نعمتی، عکاس: نرگس مقدسی، مدیر تولید: محمود جوانشیر، دستیار برنامه ریز: پانیذ علیزاده، دستیاران کارگردان: سپیده شریعت مقدم، مسعود قنبری، دستیاران تصویر: مرتضی مسلمی، حمیدرضا زارع، مازیار نجاتی، دستیاران صدا: حمید غیبی، پویا شاهکار، مجری طرح: محمدرضا عباسی، مجریان گریم: ساناز صباغ نژاد، رسول نعمتی، محمد شفیقیان، دستیاران صحنه و لباس: پگاه نایب، علی گنجی، سرپرست تولید: علی رحیم زاده، دستیار تهیه: حمید ملک مختاری، منشی صحنه: زهرا محبی، هماهنگی تولید: علی شهبندی.