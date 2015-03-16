به گزارش خبرنگار مهر، «بزم آخر» در چهار قسمت داستان زندگی رضوان با بازی الهام چرخنده دختر سیداحمد و دانشجوی تئاتر را روایت می‌کند که در حال تحقیق در مورد تعزیه است. رضوان در این راه با اتفاقات عجیب و غریبی روبرو می‌شود که همین اتفاقات باعث پی بردن او به حقایقی از گذشته پدرش منجر شده و... .

آتیلا پسیانی، امید روحانی، انوشیروان ارجمند، امیرحسین رستمی، الهام چرخنده، کامران تفتی، علیرام نورایی، مهدی ماهانی، مهدی فقیه، زهره حمیدی، محمدرضا عباس نژاد و (با معرفی) شیما عباسی دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند.

از دیگر عوامل این سریال می‌توان به حسن مشکلاتی نویسنده، مهدی امیری مدیر تصویربرداری، ناصر انتظاری مدیر صدابرداری، دانیال شعاعی طراح گریم، کیوان ذوالفقاری طراح صحنه و لباس، رضا شیبانی تصویربردار، حامد شریفی نیا دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، امین داداشی مشاور رسانه‌ای، حمید نعمتی مشاور پروژه، نرگس مقدسی عکاس، محمود جوانشیر مدیر تولید، پانیذ علیزاده دستیار برنامه ریز، سپیده شریعت مقدم، مسعود قنبری دستیاران کارگردان، مرتضی مسلمی، حمیدرضا زارع، مازیار نجاتی دستیاران تصویر، حمید غیبی، پویا شاهکار دستیاران صدا، محمدرضا عباسی مجری طرح، ساناز صباغ نژاد، رسول نعمتی، محمد شفیقیان مجریان گریم، پگاه نایب، علی گنجی دستیاران صحنه و لباس، علی رحیم زاده سرپرست تولید، حمید ملک مختاری دستیار تهیه، زهرا محبی منشی صحنه و علی شهبندی هماهنگی تولید اشاره کرد. تیتراژ پایانی این مجموعه تلویزیونی را حمید عسکری خوانده است.

بازپخش مینی سریال «بزم آخر» ساعت ۱۵:۳۰ روز بعد خواهد بود.