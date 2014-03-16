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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲

در مجموع چهار دوره لیگ جهانی؛

تیم ملی سپک تاکرا ایران در مکان هفتم دنیا ایستاد

تیم ملی سپک تاکرا ایران در مکان هفتم دنیا ایستاد

تیم ملی سپک تاکرای ایران در مجموع چهار دوره برگزاری رقابتهای لیگ جهانی در فصل 2014 - 2013 در مکان هفتم جهان ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر،  فدراسیون جهانی سپک تاکرا با در نظر گرفتن مجموع چهار دوره برگزاری لیگ جهانی، رده‌بندی تیم‌های جهان را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی سپک تاکرای ایران در میان 13 تیم برتر دنیا در رده هفتم قرار گرفت. در این رده‌بندی ایران بالاتر از تیم‌های مطرح و صاحب نامی مثل اندونزی، چین و کره‌جنوبی که دارنده مدال و عنوان در بازی‌های آسیایی هستند، قرار گرفت.

رده‌بندی نهایی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی سپک تاکرا به شرح زیر است:

1- تایلند، 2- مالزی، 3- ژاپن، 4- هند، 5- سنگاپور، 6- برونئی، 7- ایران، 8- اندونزی، 9- آمریکا، 10- کره جنوبی، 11- آلمان، 12- چین، 13- فرانسه

کد مطلب 2257315

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