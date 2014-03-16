تیم ملی سپک تاکرا ایران در مکان هفتم دنیا ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی سپک تاکرا با در نظر گرفتن مجموع چهار دوره برگزاری لیگ جهانی، رده‌بندی تیم‌های جهان را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی سپک تاکرای ایران در میان 13 تیم برتر دنیا در رده هفتم قرار گرفت. در این رده‌بندی ایران بالاتر از تیم‌های مطرح و صاحب نامی مثل اندونزی، چین و کره‌جنوبی که دارنده مدال و عنوان در بازی‌های آسیایی هستند، قرار گرفت.

رده‌بندی نهایی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی سپک تاکرا به شرح زیر است:

1- تایلند، 2- مالزی، 3- ژاپن، 4- هند، 5- سنگاپور، 6- برونئی، 7- ایران، 8- اندونزی، 9- آمریکا، 10- کره جنوبی، 11- آلمان، 12- چین، 13- فرانسه