علي ناطقيان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مراكز مشاوره و روانشناختي خراسان رضوي با داشتن 280 كارشناس ارشد مشاوره و روانشناسي، توانست در كشور رتبه اول را از آن خود كرده و از سال آينده جذب نيروي غير مرتبط را به صفر مي رساند.

وي با بيان اين كه در اين استان كمبود نيروي مشاور وجود ندارد در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي مدارس متوسطه مشاور ندارد، گفت: سال 89 به دليل كمبود نيرو در مقطع ابتدايي برخي از همكارانمان در اين بخش ساماندهي شدند تعدادي از مشاوران نيز به دليل جاذبه هاي مالي خارج از آموزش و پرورش با 25 سال سابقه بازنشست شدند، عده اي نيز پس از اعلام دولت مبني بر خروج كارمندان از شهرهاي بزرگ به شرط گرفتن زمين،انتقالي به شهرهاي كوچك گرفتند.

نقل و انتقالات علت نبودن مشاور در برخی مدارس

وي مهمترين دليل نداشتن مشاوره بعضي مدارس را عدم جايگزيني مناسب نيروها همچنين نقل و انتقلالات دانست و تصريح كرد: از طرفي نيروهاي با سابقه حق قانوني خود را در سالهاي آخر خدمت نزديك شدن به محل زندگي مي دانند و از سوي ديگر ما بايد در نقل و انتقالات معلمان مازاد را ابلاغ دهيم.

وي اذعان داشت: ما از فرستادن مشاور به مقطع ابتدايي استقبال مي كنيم اما با شرط حفظ پست مشاوره و نه تدريس يا عوامل اجرايي،چرا كه معتقديم حل مشكلات رفتاري، شخصيتي يا هوشي دانش آموزان از كودكي ميسرتر است.

وي تغيير پست مشاوره از گروه يك به دوم و حذف اضافه كار را از ديگر مشكلات فراروي مشاوران و رغبت به تغيير سمت و مقطع دانست.

یک ساعت مشاوره به ازای هر 15 دانش آموز خراسانی

اين مقام مسوول با اشاره به اين كه به ازاي هر 15 دانش آموز يك ساعت مشاور به مدارس تعلق مي گيرد، بيان داشت:مدارس خاص و شاهد تعريفهاي جداگانه اي داشته و مي توانند بر اساس قانون،تعداد مشاورانشان را افزايش دهند.

ناطقيان افزود:به ازاي هر 400 دانش آموز يك ساعت مشاور نيز به هسته هاي مشاوره تعلق مي گيرد و مدارس مي توانند مشكلات خاص را به اين هسته ها يا مراكز مشاوره ارجاع دهند.

وي تعداد مشاوران آموزش و پرورش استان را 549 نيروي ليسانس و 143 فوق ليسانس مرد،314 مشاور ليسانس و 155 كارشناس ارشد ذكركرد و ابراز داشت: دانش آموزان متوسطه دوم اين استان نيز 235 هزارو 387 تن هستند.

وي در خصوص حذف درس برنامه ريزي تحصيلي – شغلي پايه اول متوسطه دوم اظهار داشت:زمان تغيير گروه يك به دو درس برنامه ريزي تحصيلي شغلي از برنامه درسي حذف و امسال جز دروس اختياري همگروه با رياضي جبراني است كه اغلب مديران ترجيح مي دهند رياضي را به دانش آموزان ارائه دهند.

رييس اداره مشاوره اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي افزود: امسال به مشاوران پيشنهاد شد جلساتي با عنوان طرح توانمنديهاي تحصيلي به كلاسهاي اول دوره متوسطه دوم رفته و خدمات مطالعه، مهارتهاي زندگي و معرفي رشته ها را ارائه دهند.

بر اساس تعداد مشاور و ساعت قانوني اختصاص مشاور، اين استان 12 هزارو 148 ساعت مشاور اضافه دارد اما عوامل ياد شده مانع برخورداري برخي دانش آموزان مقطع متوسطه به خصوص هنرستانها از مشاور شده است.