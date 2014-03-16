به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین قسمت این سریال می‌بینیم که مراسم عقد کنان ارسطو برقرار است اما به ناگاه اتفاقی باعث برهم خوردن عروسی و پریشان شدن نقی می‌شود.

در «پایتخت3» نیز همانند پایتخت‌های یک و دو علیرضا خمسه، محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، سارا و نیکا فوقانی اصل ، مهران احمدی، نسرین نصرتی، بازیگران اصلی هستند و هومن حاجی عبدالهی و جمعی از بازیگران تئاتر از دیگر بازیگران این سریال نوروزی هستند.

در خلاصه داستان سری سوم «پایتخت» آمده است: در شب عروسی ارسطو، حادثه‎ای روی می‎دهد که باعث می‌شود نقی که از چند ماه قبل بیکار است، پریشان و افسرده شود. او با تشویق خانواده به ورزش کشتی که در جوانی به آن مشغول بوده روی می‌آورد و پا در مسابقات کشتی پیشکسوتان می‎گذارد، اما ماجرایی در خلال کشتی پیش می‌آید که نقی و خانواده‎اش را وارد ماجراهایی تازه تر می‌کند.

محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، سارا و نیکا فوقانی اصل و علیرضا خمسه بازیگران اصلی این سریال هستند.

همچنین هنرمندانی چون مهران احمدی، نسرین نصرتی، هومن حاجی عبدالهی و جمعی از بازیگران تئاتر به عنوان بازیگران مهمان در این اثر حاضر شده اند.

از جمله عوامل «پایتخت» می‌توان به سرپرست نویسندگان محسن تنابنده، نویسندگان خشایار الوند، حسن وارسته، مجری طرح علیرضا نجف‌زاده، مدیر تصویربرداری امیر معقولی، گروه تصویر رسول امامی، سید میلاد ملکوتی، سیامک کوثر مدار، میلاد مهرانی، تصاویر هلی شات شهروز کیایی، طراح گریم مجید اسکندری، اجرای گریم ثمینه محمد طاهری، مرتضی کهزادی، مصطفی کهزادی، جمال الدین بیات، مدیر صدابرداری امیر پرتو زاده، دستیاران صدا مهدی رحیم زاده، امیر فیاضی، طراح صحنه و لباس آرزو غفوری، دستیار اول صحنه جواد فاضلی، گروه صحنه و لباس وحید جعفری، احمد عبدالهی، رضا برزگر، ساره جوانمرد، مدیر برنامه ریزی علی صابری، دستیار اول کارگردان صالح غربی جوان، برنامه ریز سید جواد حسینی، تدوین خشایار موحدیان، صداگذاری مهرداد جلوخانی، آهنگساز آریا عظیمی نژاد، جلوه‌های بصری علی تصدیقی، دستیار دوم کارگردان امیر نصیری، منشی صحنه محمد گلفشان، تصویربردار پشت صحنه علی حمد خدا، جانشین تولید محمود اتحادی، عکاس نادر فوقانی، مشاور رسانه ای مجتبی احمدی، دستیار یک تدارکات ابوالفضل لطفی، دستیار تدارکات نیما فکوری، خدمات امید داریمی، سینه موبیل، ایمان وردی احمدی، وحید بیگلری، حمل و نقل آرش نوروزی، حمید رضا قریشی، رضا خالقی، فرزاد شعبانی مقدم اشاره کرد.