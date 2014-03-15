پسرم گفت «پایتخت 4» دیگر نه!

ریما رامین‌فر بازیگر نقش هما در سریال «پایتخت» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سری سوم این سریال اظهار کرد: هما در این سری تغییر خاصی نمی‌کند اما موقعیت‌های جدیدی در قصه شکل گرفته که این شخصیت را هم درگیر خود می‌کند. سری سوم سریال ما انس زیادی با زندگی مردم و مشکلاتشان دارد و حضور ارزش‌ها در آن، کمک می‌کند مخاطب قصه ما را راحت‌تر باور کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به ماندگار شدن این سری از سریال، در این باره که آیا «پایتخت» سری چهارم خواهد داشت یا خیر؟ این موضوع را بسته به خواست مردم دانست و در عین حال در خصوص سختی‌های تولید کار تصریح کرد: آیین پسرم می‌گفت دیگر «پایتخت 4» را بازی نکن! او نقطه پایان کار من را مشخص کرده است.

این بازیگر زندگی برای همه مادران شاغل را سخت دانست و تأکید کرد: من بازتاب بدی میان مردم از کار ندیده‌ام. شاید برخی باشند که اصلا سریال را تماشا نکنند اما آنهایی که کار را می‌بینند دوستش دارند.

رامین‌فر یادآور شد: سلیقه تیم سازنده در اینکه پایتخت جای خود را بین مردم باز کند، موثر بوده است. من به سلیقه همکارانم ایمان دارم.

وی ادامه داد: این سریال تیم سخت‌کوشی دارد. به ویژه سیروس مقدم و محسن تنابنده به عنوان طراح قصه و نویسنده تلاش بسیاری می‌کنند تا نو و بکر عمل کنند. همچنین برای نزدیک شدن به زندگی مردم هم کوشش بسیاری می‌شود و احتمالا علت موفقیت کار همین است.

این بازیگر با آرزوی سالی پر از برکت و خوشی برای هم‌وطنان خود پیش‌بینی کرد تا هفته اول عید سرکار باشد.