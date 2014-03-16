سوریه به تعهدات خود درباره تسلیحات شیمیایی پایبند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فیصل المقداد تاکید کرد: سوریه به تعهدات خود درباره سلاح شیمیایی با وجود همه شرایط دشوار کنونی پایبند است.

معاون وزیر خارجه سوریه در دیدار با "زیگرید کاگ" رئیس تیم مشترک سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی و سازمان ملل اعلام کرد: برخی کشورها به دنبال سیاسی کردن موضوع هستند در حالی که سوریه همکاری و هماهنگی کامل با سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی داشته است.

از سوی دیگر زیگرید کاگ ضمن تمجید از همکاری سوریه بیان کرد: جامعه بین الملل از پیشرفت به دست آمده در این زمینه قدردانی می کند.

وی از آمادگی برای به کارگیری تلاشها برای پشت سر گذاشتن موانع و همکاری قوی با طرفهای سوری خبر داد.