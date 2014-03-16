همایش تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاحی عصر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: برگزاری این همایش در راستای ایجاد شور و اشتیاق بین این قشر از جامعه و ایجاد انگیزه در آنان و همچنین ارتقای سطح آگاهی آنها نسبت به نحوه درس خواندن و تست زنی در کنکور سراسری برگزار شد.

فلاحی در ادامه با بیان اینکه در این همایش تعداد 100 نفر از دانش آموز مقطع سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شرکت کرده بودند، اظهار داشت: این همایش در محل سالن اجتماعات اداره کل کمیته امداد استان برگزار شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان خرم آباد هدف از برگزاری این همایش را آشنا کردن دانش آموزان با توانایی ها، قابلیت ها و محدودیتهای خود و سازگاری با واقعیت های موجود، نحوه برنامه ریزی درسی برای ماههای باقیمانده تا امتحان کنکور و تشریح روشها و تکنیکهای صحیح مطالعه و یادگیری بهتر عنوان کرد.

فلاحی اهمیت تقسیم زمان و سرعت عمل برای تست زنی در جلسه امتحان، تشریح شرایط قبولی در دانشگاههای برجسته کشور براساس رتبه و نمره تراز، صحبت پیرامون اضطراب امتحان و دلایل آن، راهکارهای اصولی جهت کاهش اضطراب و آمادگی روحی برای شرکت در آزمون را از دیگر اهداف این همایش برشمرد.

وی با بیان اینکه در این همایش یکی از مشاوران تحصیلی پاسخ گوی پرسش های دانش آموزان بود، تصریح کرد: در پایان این همایش بروشورهایی با موضوع اضطراب امتحان و تکنیکهای صحیح مطالعه در بین دانش آموزان توزیع شد.