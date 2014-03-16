دستگاه قضايي با قانون گريزان و قانون ستيزان برخورد كند

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي روز يكشنبه در مراسم توديع و معارفه دادستان عمومي و انقلاب بجنورد و نيز قائم مقام دادگستري خراسان شمالي، اگر چه ابتدا از اين كه در هر مراسمي از او مي خواهند سخنراني كند؛ تلويحا انتقاد كرد و گفت كه احترام نماينده ولي فقيه محفوظ است اما لازم نيست در هر جلسه اي كه حضور مي يابد سخنراني كند.

وي با قرائت حديث«أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته. فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبّت اللّه قدميه على الصّراط يوم القيامة» از حضرت محمد(ص)، وظيفه دادستان را مدعي العمومي و ستاندن داد مردم دانست و اظهار كرد: پيامبر اسلام در اين حديث مي فرمايند: حاجت كسى را كه از ابلاغ آن ناتوان است به بزرگان برسانيد زيرا هر كس حاجت درمانده ‏اي را به بزرگى برساند روز رستاخيز خداوند پاهاى وى را بر صراط استوار مي سازد.

امام جمعه بجنورد همچنين با اشاره به حديث ديگري از حضرت محمد(ص) در رابطه با وظايف دادستان، حديث «اتق دعوة المظلوم فإنما يسال الله حقه وان الله لن يضيع لذي حق حقه» را قرائت و عنوان كرد: پيامبر اكرم مي فرمايند: از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا مي خواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي كند.

وی از دستگاه قضایی خواست تا به معنای واقعی قانون گرا و طرفدار مظلوم باشد و با قانون گريزان و قانون ستيزان برخورد كند.

حجت الاسلام يعقوبي برخي از افراد را جاهل به قانون و بعضي را قانون گريز و قانون ستيز دانست و اظهار كرد كه شيوه برخورد با هر كدام از اين گروه ها بايد متفاوت باشد.

وي با بيان اين كه لازم است با كسي كه با علم و آگاهي به جنگ قانون آمده با قاطعيت برخورد شود، اضافه كرد: در اين گونه موارد نبايد هيچ گونه مسامحه اي صورت بگيرد اما در مواردي كه فردي به واسطه جهل به قانون عمل خلافي را انجام داده نبايد با برخوردهاي نامناسب آبروي وي ريخته شود.

نماينده ولي فقيه در استان خراسان شمالي در ادامه از نيروي انتظامي و مسؤولان قضايي استان خواست تا در برخورد با مردم شيوه هاي مسالمت آميزتري در پيش گرفته و قضات نيز در صدور احكام بازرسي منازل احتياط بيشتري داشته باشند.

گفتني است، امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب بجنورد و قائم مقام دادگستری خراسان شمالی كه با حضور حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم، معاون اول دادستان کل کشور و جمعی از مسؤولان قضایی و فرهنگی خراسان شمالی برگزار شد؛ با قرائت حکم آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، مسلم محمدیاران که پیش از این معاون پیشگیری دادگستری کل خراسان شمالی بود به عنوان دادستان جدید بجنورد معرفي و جايگزين سید میرعلم سیدی شد.

همچنين در اين مراسم سيدي به عنوان قائم مقام دادگستري استان خراسان شمالي به صورت رسمي جايگزين حجت‌الاسلام مصطفی عبداللهی، قائم مقام سابق دادگستری خراسان شمالی شد.



