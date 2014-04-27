فعالیت تبلیغی روحانیان مصداق بارز مدیریت جهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی در دیدار با روحانیان طرح هجرت و معاونان تبلیغ حوزه های علمیه شهرستان های مختلف استان با اشاره به دشواری فعالیت تبلیغی در مناطق محروم و دورافتاده اظهار داشت: اگر چه فعالیت روحانیان و مبلغان تبلیغی، کاری سخت و دشوار است اما در عین حال شیرینی و حلاوت معنوی آن با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست.

به گفته رییس شورای استانی حوزه های علمیه خراسان شمالی عملکرد روحانیان و مبلغان طرح های مختلف تبلیغی نظیر هجرت و سفیران هدایت در واقع مصداق بارز مدیریت جهادی برای تحقق حماسه فرهنگی است.

حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی با بیان این که در سال های اخیر در بخش معاونت تبلیغ حوزه های علمیه استان خراسان شمالی اقدامات ارزنده و قابل توجهی انجام شده است، افزود: مجموعه فعالیت های انجام شده در این سال ها سبب شده که علاوه بر ترویج آموزه های دینی و اخلاقی، اکنون مبلغان اعزامی در مناطق محروم جایگاه ویژه ای داشته باشند.

وی اضافه کرد: نشست و برخاست مردم روستاها و مناطق محروم با روحانیان و مبلغان، زمینه تربیت درست و گسترش آموزه های دینی را فراهم می کند.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی علاوه بر این تبلیغ امور دینی با عمل بیشتر از تبلیغ کلامی مؤثر است و به همین دلیل نیز نقش روحانیان تبلیغی و طرح هجرت که در روستاها ساکن می شوند؛ بسیار حائز اهمیت است.

رییس شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی تصریح کرد: مبلغان و روحانیان طرح هجرت جایگاه ویژه ای در بین مردم منطقه دارند و به همین دلیل نیز آنها باید در گفتار و رفتار خود دقت زیادی داشته باشند تا خدای نکرده با عملکرد ناصحیح خود؛ مردم را از دین گریزان نکنند.

وی همچنین به مبلغان اعزامی و روحانیان طرح هجرت توصیه کرد که هیچ گاه از مطالعه دروس و ارتباط با حوزه غفلت نکنند چرا که لازمه مؤفقیت یک روحانی مبلغ در وهله اول توانایی علمی و قدرت پاسخ گویی وی به نیازها و سؤالات شرعی مردم است.