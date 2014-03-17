به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خصوصی عصر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با توجه به اطلاع رسانی مطلوب از طریق رسانه‌ها و جراید برای جذب کمک‌های مردمی هلال احمر برای کمک به نیازمندان و میزان بالای مشارکت خیرین مبلغ کمک ها از 130 میلیون ریال به مرز دو میلیارد ریال رسید.

وی ضمن تقدیر از مشارکت بالای خیران، داوطلبان و مردم نیکوکار گیلان همچنین کارکنان هلال احمر استان که بخشی از حقوق خود را به این طرح اختصاص دادند هدف از اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت را کمک به خانواده های نیازمند، بیماران صعب العلاج و ایجاد شادی در بین آنان و افزایش مشارکت خیران و داوطلبان در کارهای عام المنفعه هلال احمر عنوان کرد.

مدیر عامل هلال احمر گیلان گفت: این کمک ها در 114 پایگاه داوطلبی هلال احمر در سراسر شعب از 20 بهمن ماه جمع آوری و به صورت سبدهای غذایی تا پایان اسفند در اختیار افراد کم در آمد قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین دو هزار سبد غذایی هر یک به ارزش یک میلیون ریال با حضور 350 نفر از داوطلبان سراسر استان بسته بندی و بین نیازمندان توزیع خواهد شد.



برگزاری نخستین جشنواره سراسری فیلم و عکس مستند جمعیت هلال احمر

خصوصی افزود: نخستین جشنواره سراسری فیلم و عکس سازمان جوانان جمعیت هلال احمرکشور در دو بخش کودک، نوجوان و جوان با موضوع بشردوستی، صلح، خدمات عام المنفعه و حفاظت از محیط زیست در راستای حمایت از سلامت انسانها برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: تعداد آثار قابل پذیرش در هر بخش حداکثر 10 قطعه عکس و سه فیلم پنج دقیقه ای است که به 80 نفر از برگزیدگان فیلم و عکس جایزه پنج میلیون ریالی و لوح افتخار یادمان جشنواره اهدا می شود.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: علاقه مندان برای اطلاع بیشتر از نحوه ارسال آثار می توانند به سایت اینترنتی www.safaresalem.ir مراجعه کنند.

وی افزود: کودکان و نوجوانان (5 تا 18 سال) و جوانان (18 تا 29 سال) می توانند آثار خود را تا 20 فروردین ماه سال 93 ارسال کنند، عکس ها و فیلم های تهیه شده با تلفن همراه نیز پذیرفته می‌شود.



طرح نیابت داوطلبان هلال احمر با عنوان "هیچ سالمندی در سال نو تنها نمی ماند"

خصوصی گفت: طرح نیابت با مشارکت داوطلبان و خیران با شعار هیچ سالمندی در سال نو تنها نمی ماند در آستانه سال نو اجرا می شود.

وی افزود: علاقه مندان و اعضای هلال احمر می توانند با مراجعه به پایگاه های داوطلبی هلال احمر در سراسر شعب استان برای مشارکت در این کار خیر و بشر دوستانه شرکت کنند.

مدیر عامل هلال احمر استان تصریح کرد: افراد داوطلب پس از سازماندهی در گروه های مختلف، شناسایی خانواده های معزز شهدا، جانبازان و سالمندانی که فرزندی ندارند در خرید روزانه و خانه تکانی و چیدن سفره هفت سین به آنان کمک کنند.

وی یادآورشد: جمعیت هلال احمر دارای 110 هزار عضو داوطلب و 114 پایگاه داوطلبی فعال روستایی، مساجد، ادارات و کارخانجات است.