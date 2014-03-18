توزیع میوه شب عید در خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نیکدل صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز توزیع میوه طرح تنظیم بازار در خراسان شمالی، اظهار داشت: هدف از توزیع میوه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تامین میوه مورد نیاز مردم نیست بلکه در واقع تنظیم بازار میوه و تعدیل قیمت ها است.

به گفته وی در این راستا پیش از این میوه شب عید شامل سیب و پرتقال در استان ذخیره سازی شده و توزیع آن نیز از صبح سه شنبه در مراکز تحت نظارت این سازمان آغاز شده است.

نیکدل اظهار داشت: برای شهرهای کوچک و روستاهای پرجمعیت استان نیز توزیع میوه طرح تنظیم بازار با نظارت بخشداران و دهیاران توسط عاملیان توزیع می شود.

وی در مورد قیمت میوه های طرح تنظیم بازار نیز افزود: قیمت این میوه ها بر اساس شرایط بازار تعیین می شود و با توجه به شرایط بازار قیمت این میوه‌ها متفاوت خواهد بود.

نیکدل در ادامه در مورد توزیع سبد کالای رایگان دولت در خراسان شمالی نیز اظهار داشت: شناسایی و تعیین خانواده‌های مشمول سبد کالا از سوی مرکز انجام شده و این سازمان هیچ نقشی در انتخاب خانوارها نداشته است.

وی با اشاره به این که پیش بینی می شد حدود 154 هزار خانوار این استان در مرحله اول مشمول دریافت سبد کالای رایگان دولت شوند، افزود: تاکنون بیش از 133 هزار خانوار در خراسان شمالی سبد کالای رایگان خود را دریافت کرده اند و 20 هزار سبد کالا نیز بدون متقاضی باقی مانده است.

نیکدل اضافه کرد: با وجود این که قرار بود سبد کالاهای بدون متقاضی خراسان شمالی برای توزیع به استان های دیگر منتقل شوند اما به دلیل این که گمان می رفت افرادی به واسطه مشکلات کارت بانکی و ... هنوز موفق به دریافت سبد کالای خود نشدند این روند به تعویق افتاد.

به گفته وی خراسان شمالی در زمینه توزیع سبد کالای رایگان دولت، موفق ترین استان در بین استان های کشور بوده و تنها استانی در کشور است که بدون هیچ گونه مشکلی سبد کالای رایگان را در بین خانوارها توزیع کرده است.