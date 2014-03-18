جستجو برای هواپیمای مالزیایی در خاک چین هم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، روز سه شنبه، ۲۷ اسفند (۱۸ مارس)، سفیر چین در مالزی گفت که دولت چین عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزیایی را در خاک این کشور آغاز کرده است.



آغاز این عملیات در حالی اعلام می‌شود که در حال حاضر، جستجو برای یافتن این هواپیما در محدوده جغرافیایی وسیعی در سمت شمال و جنوب آخرین محل تایید شده پرواز هواپیما ادامه دارد.



هوانگ هویکانگ، سفیر چین در مالزی گفته است که تحقیقات در مورد ناپدید شدن هواپیمای از نوع بوئینگ ۷۷۷ متعلق به خطوط هواپیمایی مالزی هم جریان دارد اما افزوده است که اطلاعاتی وجود دارد که صلاح نیست در حال حاضر فاش شود.