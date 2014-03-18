کریمه همواره جزء جدایی ناپذیر روسیه بوده است/ از رای مردم کریمه حفاظت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس 24، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه ساعتی پیش طرح الحاق کریمه به این کشور را امضا کرد. وی طی سخنانی که برای نمایندگان و مقامات روسیه در پارلمان روسیه انجام داد گفت: به باید در کریمه سه زبان اوکراینی، روسی و تاتاری داشته باشیم. حقوق همه اقلیت ها را به رسمیت می شناسیم. وی افزود: کریمه جزء جدایی ناپذیر روسیه و سرزمینی مقدس است. همه می دانند که الحاق کریمه به اوکراین اقدامی، فرمالیته بود، در واقع کریمه از خاک روسیه گرفته شده بود و اکنون به آن باز می گردد.

پوتین تاکید کرد: اقلیت ها و اکثریت ساکن شبه جزیره کریمه با درصد بالایی به الحاق به روسیه رای مثبت داده اند. کاری که روسیه کرد، دفاع از این خواسته مردم کریمه است. اقدام روسیه در جهت حمایت و حفاظت از مردم کریمه انجام گرفته است. هدف ما کمک به مردمی است که خواسته مشخصی دارند.

امروز یک سری از جزئیات مذاکرات سال 2000 را با شما در میان می گذارم. پیش از این روسیه کریمه را به اوکراین داد، در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که کریمه بخشی از اوکراین باشد اما این منطقه با خواست مردمش راه دیگری رفته است. ما بر این باوریم که می توانیم روابط خود را با اوکراین ادامه داده و مسائل سرزمینی مان را با همدیگر حل و فصل کنیم. اوکراین همسایه خوب روسیه است و مردمی که به زبان روسی صحبت می کنند، ملتی متمدن هستند و بخشی از کشور ما به حساب می آیند.

رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت: ما بر اساس قوانین بین المللی عمل کردیم. پس از آن که شاهد ممنوعیت کاربرد زبان روسی در این منطقه بودیم و بحرانی که سال ها مردم از آن رنج می بردند، به این نتیجه رسیدیم که باید به مردم در حل این مشکل کمک کنیم.

وی افزود: غرب تلاش دارد با تزریق پول اوکراین را به سمت دیگری پیش ببرد. ما حمایت خود را از مردمی که با شعارهای مسالمت آمیز و برگزاری همه پرسی خواستار تغییر در کریمه شده اند. با این حال انتخابات ادامه خواهد داشت و مردم تصمیم می گیرند که آینده شان چگونه باشد.

پوتین تاکید کرد: نیروهایی که در حال حاضر در اوکراین هستند مشابه نازیها و فاشیستها هستند و تلاش کردند فرهنگ مردم را تغییر دهند. البته مردم آگاه این منطقه تلاش داشتند آن را به صورت دلخواه خود درآوردند.



وی افزود: ما به این نتیجه رسیدیم که مردم کریمه با حضور جریانهای خارجی مخالف هستند. کریمه بخشی از اوکراین بود که مردم آن تصمیم خود را برای آینده شان اتخاذ کرده اند. ما باید به حق و اراده مردم احترام بگذاریم. البته غربیها تلاش داشتند حق مردم کریمه را نادیده بگیرند و آن را نقض کنند.



وی تاکید کرد: سربازهایی که در کریمه حضور دارند بر مبنای خواست مردم در فعالیت می کنند. قانون کریمه درباره تعیین سرنوشت اوکراین راه حل آشکاری ارائه کرده بود و مردم کریمه می توانستند همچون گذشته جزئی از روسیه باشند یا به اوکراین پایبند بمانند.



رئیس جمهور روسیه افزود: هیچ بیانیه یکجانبه و قطعنامه ای در شورای امنیت نمی تواند درباره کریمه صادر شود که استقلال کریمه را نقض کند. این اتفاق منحصر بفردی بود که مردم کریمه با وجود فشارها سرنوشت خود را به روشنی تعیین کردند.کریمه نیروهای دفاعی خود را دارد و در حال دفاع از خودش است . ما هیچ درگیری داخلی در کریمه نداشتیم

وی تاکید کرد: ما نمی توانیم در برابر اراده مردم کریمه مانعی ایجاد کنیم.