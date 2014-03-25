كاهش پنج درصدي تصادفات در هفته اول تعطيلات نوروزي 93

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي عباسي تصریح کرد :آمار جمع آوري شده از كشته هاي تصادفات نوروزي مريوط به محدوده زماني 25 اسفند 92تا چهارم فروردين امسال است و امكان تغيير در آن وجود دارد.

مدير كل پزشكي قانوني مازندران با تاكيد بر اينكه آمار ذكر شده از تلفات قطعی نمی باشد بلکه آمار اوليه اين استان است كه به صورت فوري از 15 مركز اين اداره كل جمع آوري شده و به جهت امكان اضافه شدن تلفات از بين مصدومان حوادث رانندگي نوروزي كه در بيمارستان ها بستري هستند آمار قطعی در هفته دوم ارديبهشت اعلام مي شود.

عباسي با اشاره به اینکه بيشترين فوتي در 27 اسفندبا پنج (5)مورد رخ داد افزود : بر اساس آمار ساری با 4مورد ،آمل ، بابل و چالوس هر کدام 3مورد ، نور ، عباس آباد هر کدام 2مورد ،نکا و نوشهر هر کدام 1مورد فوتي در آن ثبت شده است.

