  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۲۷

جابه جايي بيش از يك ميليون مسافر هوایی در دور اول سفرهاي نوروزي

جابه جايي بيش از يك ميليون مسافر هوایی در دور اول سفرهاي نوروزي

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري از جابه جايي يك ميليون و 107هزار و 340 مسافر در دور اول سفرهاي نوروزي امسال از فرودگاه‌هاي كشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداكرمي با بيان اينكه دور اول سفرهاي نوروزي از 24 اسفندماه 92 آغاز و تا 4فروردين ماه 93 ادامه داشت، اظهارداشت: طي ده روز گذشته در مجموع 9 هزار و 704 مجوز پروازي صادر و 7 هزار و 458 پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي انجام شد.

وي افزود: از 24 اسفندماه 92 تاكنون 496هزار و 80 مسافر با 2 هزار و 756پرواز خارجي و 611 هزار و 260مسافر با 4702 پرواز داخلي توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي جابه جا شد.

معاون هوانوردي و اموربين الملل سازمان هواپيمايي كشوري، 29 اسفندماه 92 را اوج پروازهاي نوروزي امسال عنوان كرد و افزود: براساس پيش بيني‌هاي صورت گرفته تا پايان سفرهاي نوروز 93 بيش از 2 ميليون مسافر از فرودگاه‌هاي كشور جابجا خواهد شد.

کد مطلب 2261246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها