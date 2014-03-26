جابه جايي بيش از يك ميليون مسافر هوایی در دور اول سفرهاي نوروزي

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداكرمي با بيان اينكه دور اول سفرهاي نوروزي از 24 اسفندماه 92 آغاز و تا 4فروردين ماه 93 ادامه داشت، اظهارداشت: طي ده روز گذشته در مجموع 9 هزار و 704 مجوز پروازي صادر و 7 هزار و 458 پرواز توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي انجام شد.

وي افزود: از 24 اسفندماه 92 تاكنون 496هزار و 80 مسافر با 2 هزار و 756پرواز خارجي و 611 هزار و 260مسافر با 4702 پرواز داخلي توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي جابه جا شد.

معاون هوانوردي و اموربين الملل سازمان هواپيمايي كشوري، 29 اسفندماه 92 را اوج پروازهاي نوروزي امسال عنوان كرد و افزود: براساس پيش بيني‌هاي صورت گرفته تا پايان سفرهاي نوروز 93 بيش از 2 ميليون مسافر از فرودگاه‌هاي كشور جابجا خواهد شد.