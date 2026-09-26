۱۳۸ میلیارد ریال از اجاره اراضی دولتی سمنان وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌برداری بهینه از اراضی ملی و دولتی اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۳۸ میلیارد ریال عواید حاصل از اجاره اراضی واگذار شده به طرح‌های مختلف در استان وصول شده است.

وی ادامه داد: این عواید از محل واگذاری اراضی ملی و دولتی به متقاضیان اجرای طرح‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، گلخانه‌ها، دامداری‌ها و سایر طرح‌های مجاز حاصل شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه وصول این عواید بر اساس ضوابط قانونی انجام می‌شود، یادآور شد: تمامی وجوه حاصل از اجاره اراضی ملی و دولتی طبق قوانین و مقررات به حساب‌های تعیین شده خزانه واریز و رسید آن نیز در سامانه و پرونده‌های واگذاری ثبت می‌شود.

خراسانیان با اشاره به تداوم روند واگذاری اراضی ملی و دولتی بیان کرد: جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط از اهداف این واگذاری‌ها است.

وی تأکید کرد: نظارت بر حسن اجرای قراردادهای واگذاری و وصول به موقع عواید اجاره اراضی نیز به صورت مستمر انجام می‌شود.