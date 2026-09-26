پرداخت ۹۰ درصد مطالبات چایکاران شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۱۰۵ هزار تن برگ سبز چای به ارزش سه هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان از باغ‌های چای گیلان و مازندران برداشت و خریداری شده است.

رئیس سازمان چای کشور با قدردانی از حمایت‌های دولت و همکاری مدیران کارخانجات چایسازی در پرداخت به‌موقع بهای برگ سبز چای افزود: امروز ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران مربوط به قدرالسهم دولت پرداخت شد.

وی ادامه داد: با این پرداخت، تاکنون سه هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان از مجموع مطالبات چایکاران به حساب آنان واریز شده و مابقی مطالبات نیز در روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

جهانساز همچنین از تولید حدود ۲۴ هزار تن چای خشک در کشور خبر داد و بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و بازدیدهای میدانی از واحدهای بسته‌بندی چای داخلی، وضعیت صنعت چای در بازار کشور پایدار است و نگرانی از بابت کمبود چای وجود ندارد.

چین آخر چای تا پایان مهر انجام می‌شود

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به در پیش بودن چین آخر برگ سبز چای گفت: خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان مهرماه ادامه دارد و پس از آن فصل خرید به پایان می‌رسد.

وی از چایکاران خواست با برداشت به‌موقع و رعایت استانداردهای لازم در برداشت برگ سبز، زمینه ارتقای کیفیت چای خشک تولیدی را فراهم کنند.