ثبت بیش از ۲۵ هزار ملاقات مردمی با مسئولان قضایی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تقویت ارتباط مستقیم دستگاه قضایی با مردم و تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی، برنامه ملاقات‌های مردمی و برگزاری میزهای خدمت در استان دنبال می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۹ میز خدمت در اماکن عمومی استان برگزار شده است که در جریان آن، شهروندان مسائل و مطالبات خود را به صورت مستقیم با مسئولان قضایی مطرح کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت استمرار ارتباط مستقیم با مردم بیان کرد: برگزاری میزهای خدمت و ملاقات‌های مردمی، زمینه شناسایی دقیق‌تر مسائل و مشکلات مراجعان و بررسی راهکارهای رفع آنها را فراهم می‌کند.

عبداللهی گفت: هدف از این برنامه‌ها تسهیل ارتباط مراجعان با مسئولان قضایی و کاهش واسطه‌های غیرضروری در روند پیگیری درخواست‌ها است.

وی با اشاره به آمار ملاقات‌های انجام‌شده در نیمه نخست امسال ادامه داد: طی شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۵ هزار و ۶۸۷ نفر با رئیس‌کل دادگستری و سایر مسئولان قضایی در حوزه‌های مختلف استان ملاقات حضوری داشته‌اند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: درخواست‌های مطرح‌شده در این ملاقات‌ها ثبت و مورد بررسی قرار می‌گیرد و موارد نیازمند پیگیری نیز از سوی واحدهای مربوط دنبال می‌شود.

عبداللهی با بیان اینکه ارتباط مستقیم با مردم یکی از محورهای برنامه‌های دستگاه قضایی استان است، اظهار کرد: برگزاری میزهای خدمت در مساجد، مصلی‌ها و حوزه‌های قضایی سراسر استان ادامه خواهد داشت.

وی هدف از استمرار این برنامه‌ها را تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی و بررسی مستقیم مسائل و درخواست‌های آنان عنوان کرد.