فراخوان دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهرستان باغملک منتشر شد

جمشید خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراخوان دهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهرستان باغملک با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و انجمن هنرهای نمایشی منتشر شد و این رویداد در آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور گروه‌های نمایشی از سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره به عنوان یکی از رویدادهای باسابقه تئاتر خیابانی در خوزستان، میراثی ارزشمند از تلاش هنرمندان این عرصه و بخشی از جریان فرهنگی و هنری مردم است. طی سال‌های گذشته، این رویداد نقشی مؤثر در تداوم تئاتر خیابانی ایفا کرده و باغملک را به یکی از خاستگاه‌های مهم این جریان نمایشی در استان تبدیل کرده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باغملک درباره اهداف این دوره از جشنواره ادامه داد: این جشنواره با هدف رونق‌بخشی به تولید و اجرای آثار نمایشی، شناسایی و معرفی استعدادهای نوظهور، ارزیابی آثار، ارتقای تعامل میان نسل‌های مختلف هنرمندان و ایجاد ارتباطی بی‌واسطه میان تئاتر و مردم برگزار می‌شود؛ چرا که تئاتر خیابانی در این رویداد، بیش از یک اجرای هنری، بستری برای پیوند فرهنگ و زندگی مردم است.

خسروی، اولویت‌های موضوعی جشنواره را چنین تشریح کرد: اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، کارآفرینی و اشتغال متناسب با شعار سال ۱۴۰۵، پاسداشت هویت ایرانی - اسلامی، آیین‌ها و میراث فرهنگی، تبیین مفهوم جنگ و مقاومت در تحولات معاصر با نگاه به جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز و بازتاب آن در زندگی مردم، زیست شهروندی، قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ترویج فرهنگ ترافیک و حفظ اموال عمومی از محورهای اصلی این رویداد است.

وی بیان کرد: همچنین محورهایی شامل اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع با تأکید بر صرفه‌جویی در آب و انرژی، و بررسی آسیب‌های اجتماعی و مسائل زندگی معاصر از جمله فقر، اعتیاد، خشونت، حاشیه‌نشینی، بیکاری و طلاق از دیگر اولویت‌های محتوایی جشنواره است. در دهمین گام، از گروه‌ها و هنرمندان دعوت می‌کنیم تا با نگاهی خلاقانه و جسورانه به روایت مسائل اجتماعی بپردازند و با زبان هنر با مخاطب امروز گفتگو کنند.