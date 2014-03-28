13 میلیارد ریال برای بازسازی کاروانسرای مشیرالملک برازجان برآورد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه‌شب درحاشیه بازدید مدیرمسئول قرارگاه فضای مجازی کشور از آثار دشتستان اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی برای توسعه گردشگری و استفاده مناسب از آثار تاریخی و باستانی شهرستان دشتستان داشته‌ایم و برنامه‌های زیادی را در این راستا اجرا می‌کنیم.

وی با اشاره به وجود 172 اثر باستانی، گردشکری، ملی و زیارتی در دشتستان، افزود: این شهرستان یکی از مهم‌ترین شهرستان‌های استان بوشهر در جذب توریست است و هر ساله شاهد حضور گسترده گردشگران در این شهرستان هستیم.

فرماندار شهرستان دشتستان خاطرنشان ساخت: در میان آثار متعدد باستانی، گردشگری و زیارتی این شهرستان، نخلستان‌های سرسبز، آبشارها، چشمه‌ها و کوه‌های زیبا و منظره دل انگیز اطراف سد رئیسعلی دلواری از جذابیت ویژه‌ای برای بازدید مسافران نوروزی برخوردار است.

وی در ادامه بیان داشت: کاروانسرای مشیرالملک برازجان نیز از آثار تاریخی شهر برازجان از دوران قاجاریه تاکنون است که می‌تواند محل مناسبی برای جذب گردشگران باشد که 13 میلیارد برای بازسازی آن براورد شده است.

زارع افزود: امیدواریم با همت همه مردم و مسئولان عملیات بازسازی کاروانسرا با سرعت انجام شود و زیرساخت‌های مناسبی برای حضور گردشگران در این مکان فراهم شود تا مجددا آن را به عنوان قطب گردشگری کشور مطرح کنیم.

وی تاکید کرد: در برنامه‌های سال 93 تمام توان خود را بر این مساله متمرکز کرده‌ایم که بتوانیم بیشترین حجم خدمات را برای بهبود وضعیت میراث فرهنگی دشتستان ارائه دهیم.

لازم به ذکر است که مدیر مسئول قرارگاه فضای مجازی کشور با همراهی فرماندار دشتستان از اماکن تاریخی شهرستان دشتستان بازدید کرد.

برای اولین بار و همزمان با ورود مدیر قرارگاه فضای مجازی کشور، بازدید از سلول های انفرادی ساواک در برازجان برای عموم مردم آزاد شد.