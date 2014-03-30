نمایشگاه کوچه های بنی هاشم در سوگ حضرت فاطمه (س) در ارومیه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه برای ششمین سال پیاپی، تا پایان ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خیابان امام (ره) ارومیه دایر است.

صدر اسلام و مصائب حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) به همراه دفاع مقدس بخش های مختلف این نمایشگاه معنوی را تشکیل داده اند.

ماکت نمادین کوچه و محل زندگی پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و حضرت صدیقه کبری (س)، منزل ابوذر، سلمان فارسی و مقداد، چاه حضرت امیرالمومنین (ع)، بیت الصفه، باب الجبرئیل و باب البقیع در داخل منزل حضرت زهرا (س)، نمادی از قبرستان بقیع، تصویر قبرستان بقیع و مرقدهای مطهر ائمه معصومین (ع) پیش از تخریب توسط وهابیون از بخش های این نمایشگاه به شمار می روند.

مناطق عملیاتی مختلف، تصاویری از شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای گمنام، تصاویری از تفحص شهدا و پیامها و شعارهایی در ضرورت زنده نگاه داشتن نام و یاد آنان از دیگر موارد نمایش داده شده در بخش دفاع مقدس هستند.

در این نمایشگاه همچنین محصولات فرهنگی، کتاب و لوح های فشرده با محوریت حضرت فاطمه زهرا (س) برای بازدید کنندگان ارائه می شود و ایستگاه صلواتی نیز دایر است.

علاوه بر آن، در حاشیه این نمایشگاه جلسه سخنرانی با حضور علمای استان و اساتید معارف دانشگاههای ارومیه برگزار می شود.

این نمایشگاه بسیار مورد توجه شهروندان و مسافران نوروزی در ارومیه قرار گرفته به طوری که در تمامی ساعات روز، بازدیدکنندگان از بخش های مختلف آن بازدید می کنند.