اینتر در خانه لیوورنو متوقف شد/ پیروزی اودینزه مقابل کاتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در حضور بیش از 10 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی لیوورنو مقابل میزبان خود با تساوی 2 بر 2 متوقف شد. در این دیدار اندرسون هرنانس (37) و رودریگو پالاسیو (45) برای اینتر و سیرجیو پائولینیو (54) و اینوسنت امگارا (85) برای لیوورنو گل زدند.
در دیگر بازی اودینزه با تک گل دقیقه 68 آنتونیو دی ناتاله موفق شد کاتانیا را از پیش رو بردارد.
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 81 امتیاز
2- رم 70 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- ناپولی 64 امتیاز
4- فیورنتینا 52 امتیاز
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18- لیوورنو 25 امتیاز
19- ساسولو 21 امتیاز
20- کاتانیا 20 امتیاز
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