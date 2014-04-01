  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۲ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

هفته سی و یکم سری آ؛

اینتر در خانه لیوورنو متوقف شد/ پیروزی اودینزه مقابل کاتانیا

اینتر در خانه لیوورنو متوقف شد/ پیروزی اودینزه مقابل کاتانیا

رقابتهای هفته سی و یکم سری آ دوشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن یک دیدار به تساوی انجامید و در دیدار دیگر اودینزه مقابل حریف خود به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در حضور بیش از 10 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی لیوورنو مقابل میزبان خود با تساوی 2 بر 2 متوقف شد. در این دیدار اندرسون هرنانس (37) و رودریگو پالاسیو (45) برای اینتر و سیرجیو پائولینیو (54) و اینوسنت امگارا (85) برای لیوورنو گل زدند.

در دیگر بازی اودینزه با تک گل دقیقه 68 آنتونیو دی ناتاله موفق شد کاتانیا را از پیش رو بردارد.

جدول رده بندی:
1- یوونتوس 81 امتیاز
2- رم 70 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- ناپولی 64 امتیاز
4- فیورنتینا 52 امتیاز
-----------------------------------------
18- لیوورنو 25 امتیاز
19- ساسولو 21 امتیاز
20- کاتانیا 20 امتیاز

کد مطلب 2263116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها