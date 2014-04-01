هفته سی و یکم سری آ؛ اینتر در خانه لیوورنو متوقف شد/ پیروزی اودینزه مقابل کاتانیا

رقابتهای هفته سی و یکم سری آ دوشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن یک دیدار به تساوی انجامید و در دیدار دیگر اودینزه مقابل حریف خود به برتری دست یافت.