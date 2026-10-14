۷۵ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی در یزد جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی اظهار کرد: این اعتبارات از محل منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش نفت خام، سهم مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدیریت بحران، اصلاح قانون معادن، استفاده متوازن از امکانات کشور، مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی و واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی تأمین شده است.

وی افزود: بخشی از این اعتبارات نیز از طریق خزانه‌داری کشور و با واسطه ستاد وزارتخانه‌ها به طرح‌های عمرانی استان اختصاص یافته و پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی روستایی، کاهش هدررفت آب، افزایش پایداری شبکه‌های آب شهری و روستایی و ایمن‌سازی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز را از مهم‌ترین طرح‌های اجراشده با استفاده از این منابع برشمرد.

دهقان منشادی ادامه داد: تعمیر و بهسازی تجهیزات بیمارستانی، احداث و تکمیل فضاهای ورزشی، مرمت و حفاظت از آثار تاریخی، تکمیل مدارس خیری و احداث، تعمیر و تجهیز خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی نیز از دیگر طرح‌های زیرساختی استان در سال مالی ۱۴۰۴ بوده است.

وی با اشاره به مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاطرنشان کرد: دوره مالی این اعتبارات از فروردین ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است و دستگاه‌های اجرایی در این بازه زمانی فرصت دارند با نظارت ذی‌حسابان، اعتبارات تخصیص‌یافته را جذب و هزینه کنند.