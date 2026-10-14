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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

۷۵ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی در یزد جذب شد

۷۵ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی در یزد جذب شد

یزد- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از جذب ۷۵ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی استان در سال مالی ۱۴۰۴ برای اجرای طرح‌های زیربنایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی اظهار کرد: این اعتبارات از محل منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش نفت خام، سهم مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدیریت بحران، اصلاح قانون معادن، استفاده متوازن از امکانات کشور، مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی و واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی تأمین شده است.

وی افزود: بخشی از این اعتبارات نیز از طریق خزانه‌داری کشور و با واسطه ستاد وزارتخانه‌ها به طرح‌های عمرانی استان اختصاص یافته و پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی روستایی، کاهش هدررفت آب، افزایش پایداری شبکه‌های آب شهری و روستایی و ایمن‌سازی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز را از مهم‌ترین طرح‌های اجراشده با استفاده از این منابع برشمرد.

دهقان منشادی ادامه داد: تعمیر و بهسازی تجهیزات بیمارستانی، احداث و تکمیل فضاهای ورزشی، مرمت و حفاظت از آثار تاریخی، تکمیل مدارس خیری و احداث، تعمیر و تجهیز خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی نیز از دیگر طرح‌های زیرساختی استان در سال مالی ۱۴۰۴ بوده است.

وی با اشاره به مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاطرنشان کرد: دوره مالی این اعتبارات از فروردین ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است و دستگاه‌های اجرایی در این بازه زمانی فرصت دارند با نظارت ذی‌حسابان، اعتبارات تخصیص‌یافته را جذب و هزینه کنند.

کد مطلب 6977957

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