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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

قوامی: ایجاد مرکز تحقیقات فولاد آلیاژی ایران در اسفراین پیگیری می‌شود

قوامی: ایجاد مرکز تحقیقات فولاد آلیاژی ایران در اسفراین پیگیری می‌شود

اسفراین- نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی از پیگیری ایجاد مرکز تحقیقات یکی از شرکت‌های فولادی کشور در اسفراین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری اسفراین در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: انتخاب مدیران توانمند و واگذاری کارها به افراد متخصص، نقش مهمی در پیشبرد اهداف و جلوگیری از اتلاف منابع دارد.

وی در ادامه افزود: تصمیم‌گیری‌های نادرست و واگذاری کار به افراد فاقد توانمندی لازم، می‌تواند اجرای پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کند و هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ریلی تصریح کرد: اتصال شهرستان به شبکه حمل‌ونقل ملی می‌تواند در کاهش هزینه‌های جابه‌جایی، انتقال بار از جاده به ریل و کاهش قاچاق سوخت مؤثر باشد.

قوامی با انتقاد از توقف چندساله طرح راه‌آهن منطقه خاطرنشان کرد: تأخیر در اجرای پروژه‌های زیربنایی، هزینه‌های تکمیل آن‌ها را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو، دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری برای تأمین اعتبار و تکمیل این طرح‌ها تلاش کنند.

وی بیان کرد: فعال‌سازی مجدد پروژه‌های عمرانی و تأمین منابع مالی آن‌ها، نیازمند پیگیری مستمر از دستگاه‌های ملی و بانک‌هاست و رسانه‌ها نیز باید وضعیت این طرح‌ها را دنبال کنند.

قوامی با اشاره به پروژه‌های مسکن شهرستان گفت: تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی، علاوه بر پیشبرد پروژه‌ها، زمینه اشتغال کارگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی اسفراین افزود: برای استفاده از ظرفیت‌های ملی و جذب اعتبارات، باید بستر لازم در شهرستان فراهم شود و دستگاه‌های اجرایی برای به نتیجه رسیدن این طرح‌ها همکاری کنند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری ایجاد مرکز تحقیقات یکی از شرکت های فولادی کشور در اسفراین خبر داد و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع مرتبط با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه ایجاد این مرکز و تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه را فراهم کند.

قوامی با تأکید بر اهمیت نقد دلسوزانه گفت: نقد منصفانه می‌تواند به اصلاح امور کمک کند و مدیران باید از بیان مشکلات و تذکرهای سازنده برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها استقبال کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و اتحاد مسئولان تصریح کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، مدیران باید با تمرکز بر مسائل اصلی، پیگیری طرح‌های زیربنایی و همکاری با یکدیگر، برای حل مشکلات مردم و توسعه شهرستان تلاش کنند.

کد مطلب 6977930

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