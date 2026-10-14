به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری اسفراین در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: انتخاب مدیران توانمند و واگذاری کارها به افراد متخصص، نقش مهمی در پیشبرد اهداف و جلوگیری از اتلاف منابع دارد.

وی در ادامه افزود: تصمیم‌گیری‌های نادرست و واگذاری کار به افراد فاقد توانمندی لازم، می‌تواند اجرای پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کند و هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ریلی تصریح کرد: اتصال شهرستان به شبکه حمل‌ونقل ملی می‌تواند در کاهش هزینه‌های جابه‌جایی، انتقال بار از جاده به ریل و کاهش قاچاق سوخت مؤثر باشد.

قوامی با انتقاد از توقف چندساله طرح راه‌آهن منطقه خاطرنشان کرد: تأخیر در اجرای پروژه‌های زیربنایی، هزینه‌های تکمیل آن‌ها را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو، دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری برای تأمین اعتبار و تکمیل این طرح‌ها تلاش کنند.

وی بیان کرد: فعال‌سازی مجدد پروژه‌های عمرانی و تأمین منابع مالی آن‌ها، نیازمند پیگیری مستمر از دستگاه‌های ملی و بانک‌هاست و رسانه‌ها نیز باید وضعیت این طرح‌ها را دنبال کنند.

قوامی با اشاره به پروژه‌های مسکن شهرستان گفت: تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی، علاوه بر پیشبرد پروژه‌ها، زمینه اشتغال کارگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی اسفراین افزود: برای استفاده از ظرفیت‌های ملی و جذب اعتبارات، باید بستر لازم در شهرستان فراهم شود و دستگاه‌های اجرایی برای به نتیجه رسیدن این طرح‌ها همکاری کنند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری ایجاد مرکز تحقیقات یکی از شرکت های فولادی کشور در اسفراین خبر داد و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع مرتبط با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه ایجاد این مرکز و تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه را فراهم کند.

قوامی با تأکید بر اهمیت نقد دلسوزانه گفت: نقد منصفانه می‌تواند به اصلاح امور کمک کند و مدیران باید از بیان مشکلات و تذکرهای سازنده برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها استقبال کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و اتحاد مسئولان تصریح کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، مدیران باید با تمرکز بر مسائل اصلی، پیگیری طرح‌های زیربنایی و همکاری با یکدیگر، برای حل مشکلات مردم و توسعه شهرستان تلاش کنند.