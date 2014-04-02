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۱۳ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۴۲

اخبار سوریه/

هلاکت سرکرده سعودی در حومه لاذقیه/واکنش رئیس جمهوری چچن به جنایات تروریستها در سوریه

هلاکت سرکرده سعودی در حومه لاذقیه/واکنش رئیس جمهوری چچن به جنایات تروریستها در سوریه

هلاکت یک سرکرده سعودی در حومه لاذقیه،واکنش رئیس جمهوری چچن به جنایات تروریست ها در منطقه کسب در مرزهای سوریه با ترکیه و ادامه عملیات ارتش سوریه ضد گروههای مسلح در حلب از مهمترین اخبار این کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه دام پرس، ارتش سوریه طی عملیاتی مراکز تجمع تروریستها را در الصاخور و طریق الباب در شهر حلب هدف قرار داد و ضمن به هلاکت رساندن تعدادی از تروریستها ادوات آنها را منهدم کرد.

در حومه لاذقیه منابع وابسته به جبهه تروریستی النصره از هلاکت ابویامن الانصاری سرکرده سعودی گردان موسوم به فدایی اسلام خبر دادند.این درحالی است که درگیری های شدیدی میان تروریستها و ارتش سوریه در حومه لاذقیه در جریان است.

این درحالی است که رمضان قدیروف رئیس جمهوری چچن ضمن محکوم کردن جنایات تروریستها در منطقه کسب در نزدیک مرزهای ترکیه با سوریه هدف از تروریستها را تضعیف کشورهای اسلامی دانست.

وی افزود: تروریستها بیش از صد نفر از ساکنان کسب که ارمنی هستند را کشته اند.این تروریستها از حمایت مالی و تسلیحاتی غرب برخوردارند.آنها در راستای ویرانی سوریه و ضعیف کردن کشورهای اسلامی حرکت می کنند کسانی که به کسب حمله کرده اند ارتباطی با اسلام ندارند.

کد مطلب 2263455

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