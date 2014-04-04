تن رنجور طبیعت و انبوه زباله های سرگردان در مازندران/ مسافران از ظرفیتهای گردشگری استان می گویند

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز مازندران با سیر و سفر گره خورده و مسافرانی که از گوشه و کنار ایران، بار سفر می بندند تا مینیاتور پرنقش و نگار طبیعت را در استان به نظاره نشیند.

مهدی جعفری مسافر مشهدی که چهار روز از نوروز را به اتفاق خانواده اش در مازندران و شهر زیبای بابلسر گذرانده است، به خبرنگار مهر می گوید: همه زیبایی های طبیعت و جهان، یکجا در مازندران جمع شده است و موقعیت خوبی برای گردشگری دارد.

وی که چشمه طبیعی سورت، خانه نیما یوشیج، پارک جنگلی سی سنگان و روستای زیبای کندلوس کجور را در سفر نوروزی اش به مازندران بازدید کرده است، می گوید: افسوس که فرصت کم بود.

مازندران سرگردان بین مقصد و معبر

مازندران با داشتن جاذبه های متعدد و سفر میلیونها مسافر استانی است که به گفته متولیان صنعت گردشگری هنوز به مقصد گردشگری تبدیل نشده است و مدیرکل میراث فرهنگی مازندران در این زمینه می گوید: مناطق غربی استان به دلیل داشتن جاذبه های متعدد تاریخی و طبیعی به عنوان مقصد گردشگری تبدیل شده است.

دلاور بزرگ نیا می گوید: همچنین مناطق مرکزی وشرقی استان به دلیل واقع شدن در مسیر بارگاه علی بن الموسی الرضا (ع) به عنوان معبر گردشگران تعریف شده است.

وی میزان اقامتگاههای رسمی و غیر رسمی استان 650 هزار نفر در شبانه روز در نوروز امسال بیان کرد و گفت: این تعداد شامل هتل، متل، سوئیت، مهمانپذر، کلاس های درس و ... است.

اقامت در هتل های بی ستاره و ویلاها

در نوروز امسال تا 13 فروردین ماه بیش از هشت میلیون و 800 هزار مسافر در مازندران اقامت کردند که بیش از این میزان نیز در اقامتگاههای غیررسمی نظر ویلاهای خصوصی و منازل دوستان و آشنایان مقیم شدند و برخی نیز میزبان هتل های بی ستاره پیاده رو یا چادر شب بوده اند و برپایی چادرهای مسافرتی در ورودی شهرها از جمله پارک معلم شهر چالوس، صحنه های نازیبایی را برای مسافران ایجاد کرده است.

نرخ ویلاهای مازندران در نوروز امسال به نسبت سالهای گذشته با کاهش مواجه بوده است و عبدالله جوادی مالک یک بنگاه معاملاتی در غرب مازندران در این زمینه می گوید: سال گذشته اجاره ویلا کنار ساحل با امکانات کامل بیش از هفت میلیون ریال به ازای هر شب بود که این نرخ نوروز امسال حدود سه میلیون ریال کاهش یافته است.

در عین حال برخی مسافران گرانی بالای سوئیت ها و ویلاهای اجاره ای را از جمله مسائل اعلام کرده و خواستار مدیریت و تدبیر متولیان امر برای ساماندهی این مسئله شدند.

یک مسافر تهرانی که حدود هفت شب را در یک منزل روستایی در غرب مازندران سپری کرده است به خبرنگار مهر، می گوید: با آنکه از نیمه اسفندماه منزلی را پیش اجاره کرده بودم اما به ازای هر شب 180 هزار تومان اجاره پرداخت کردم و سرانجام به دلیل گرانی اجاره مجبور به تحویل ویلا شدیم.

طرحی که عمر یکروزه دارد

روز طبیعت هم در ورودی مسیرهای گردشگری مازندران، اکیپ های جمع آوری پسماند مستقر شده بودند که به هر خودرویی دو کیسه زباله برای تفکیک زباله تر و خشک می دادند و از طبیعت گردان می خواستند تا نسبت به تفکیک زباله از مبداء اقدام کنند.

این اقدام محیط زیستی ها و متولیان امر درحالیست که هنوز کار تفکیک زباله در شهرهای مازندران اجرایی نشده است و عمر اجرایی این طرح محدود به روز سیزده بدر است و بعد از آن به فراموشی سپرده می شود.

در طول مسیرهای گردشگری نیز پارچه نوشته هایی به چشم می خورد و از مسافران می خواست تا به دلیل خطر طغیان رودخانه از مسیرهای دیگری برای طبیعت گردی استفاده کنند و البته اغلب مسافران بی اعتنا از کنار این هشدارها عبور می کردند.

تن رنجور طبیعت و انبوه زباله های سرگردان

بیشتر مناطق تفریحی و توریستی مازندران در پایان روز 13 فروردین، رنجور و خسته از حضور طبیعت گردانی بود که زباله هایشان را رها کرده و بوی دود و آتش نیم سوخته و خاکستر شده، شاخه های قطع شده، تن طبیعت را زخمی و رنجور کرده بود.

یکی از کارگران زحمتکش که در پارک جنگلی شهید زارع ساری در روز 14 فروردین مشغول پاکسازی طبیعت بود، گفت: کاش برخی از مسافران، رعایت حال طبیعت و کارگران را می کردند و به محیط زیست لطمه نمی زدند.

وی با بیان اینکه از صبح روز 14 فروردین به اتفاق همکاران مشغول پاکسازی طبیعت هستیم، اظهار داشت: با حجم زباله ای که انباشته شده، باید تا چند روز مشغول جمع آوری زباله ها باشیم.