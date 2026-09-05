  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۹

انهدام باند سارقان موتور کولر در ازنا

انهدام باند سارقان موتور کولر در ازنا

ازنا - فرمانده انتظامی ازنا از انهدام باند سارقان موتور کولر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان شامگاه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت موتور کولر و محتویات داخل ساختمان در سطح شهرستان ازنا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و یگان‌های انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، بهره‌گیری از شگردهای نوین پلیسی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه اعضای این باند را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی ازنا، تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات ضربتی، وارد مخفیگاه متهمان شدند که در این راستا دو سارق و یک نفر مال‌خر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

سرهنگ ارکیان با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به ۱۸ فقره سرقت موتور کولر و تجهیزات ساختمانی اعتراف کرده‌اند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقادیری از اموال مسروقه کشف شد.

وی ضمن تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه قضایی، عرصه را بر مجرمان تنگ خواهد کرد. از شهروندان عزیز انتظار داریم ضمن رعایت هشدارهای انتظامی و تجهیز اماکن خود به وسایل ایمنی، هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره‌تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6938535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها