انهدام باند سارقان موتور کولر در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان شامگاه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت موتور کولر و محتویات داخل ساختمان در سطح شهرستان ازنا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و یگان‌های انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، بهره‌گیری از شگردهای نوین پلیسی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه اعضای این باند را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی ازنا، تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات ضربتی، وارد مخفیگاه متهمان شدند که در این راستا دو سارق و یک نفر مال‌خر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

سرهنگ ارکیان با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به ۱۸ فقره سرقت موتور کولر و تجهیزات ساختمانی اعتراف کرده‌اند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقادیری از اموال مسروقه کشف شد.

وی ضمن تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه قضایی، عرصه را بر مجرمان تنگ خواهد کرد. از شهروندان عزیز انتظار داریم ضمن رعایت هشدارهای انتظامی و تجهیز اماکن خود به وسایل ایمنی، هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره‌تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.