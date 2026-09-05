حجتالاسلام هادی صاحبقرانی در حاشیه گردهمایی عهد جهاد در فردوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای الگوی جهادی فردوس اظهار کرد: ماجرای فردوس جریانی است که ذیل حرکت جهادی به همت رهبر شهید ایران شکل گرفته و میتوان الگوهای بسیاری را در عرصههای مختلف از آن برداشت کرد.
وی ادامه داد: حتی الگوی حکمرانی و حکمرانی محلی نیز از این جریان قابل برداشت است و مساجد میتوانند با استفاده از الگوی فردوس، محیط پیرامونی خود را بهتر اداره کرده و جریان حکمرانی را در حوزه فعالیت خود دنبال کنند.
دستیار رئیس سازمان در امر جهاد افزود: مبلغان هم میتوانند با استفاده از ظرفیت ایجادشده، الگوی خدمترسانی را مقدمهای برای دعوت مردم به معارف اسلام ناب قرار داده و در کنار آن، جریان جهاد تبیین را دنبال کنند که این امر میتواند در افزایش تأثیرگذاری آنان مؤثر باشد.
خانوادههای جهادی؛ بستر تربیت مدیران شایسته
حجتالاسلام صاحبقرانی بیان کرد: خانوادههای جهادی نیز میتوانند با محوریت خدمترسانی به مردم، جریان تربیت فرزندان شایسته را در راستای الگوی حکمرانی برگرفته از اندیشه انقلاب اسلامی دنبال کنند.
وی گفت: این الگو، الگویی جهادی است که مدیرانی همچون شهید رئیسی و شهید حاج قاسم سلیمانی و در رأس همه، قائد شهید ما را تربیت میکند و میتواند در بستر خانواده افرادی شایسته را آماده کرده و تحویل جامعه دهد.
وی افزود: این افراد زمانی که در مسند مسئولیت قرار میگیرند، میتوانند با استفاده از الگوی خدمترسانی جامع و جهادی، امورات کشور را پیش ببرند.
ضرورت فراگیر شدن گفتمان جهادی
دستیار رئیس سازمان در امر جهاد با تأکید بر ضرورت گسترش گفتمان جهادی در کشور اظهار کرد: آنچه امروز ضرورت دارد، این است که بتوانیم گفتمان جهادی را در لایههای مختلف کشور فراگیر کرده و اقشار مختلف را درگیر مسئله کار جهادی کنیم.
حجتالاسلام صاحبقرانی ادامه داد: باید حرکت جهادی را تا مرحله «زیست جهادی» پیش برد تا افراد بتوانند در قالب یک زیست جهادی، تمام حیات خود را بر اساس الگوی جهاد تنظیم کنند.
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