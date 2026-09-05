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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳

حجت‌الاسلام صاحبقرانی: گفتمان جهادی باید به زیست جهادی برسد

حجت‌الاسلام صاحبقرانی: گفتمان جهادی باید به زیست جهادی برسد

بیرجند- دستیار رئیس سازمان در امر جهاد گفت: امروز باید گفتمان جهادی را در لایه‌های مختلف کشور فراگیر کنیم تا این گفتمان از مرحله کار جهادی به «زیست جهادی» برسد.

حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی در حاشیه گردهمایی عهد جهاد در فردوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های الگوی جهادی فردوس اظهار کرد: ماجرای فردوس جریانی است که ذیل حرکت جهادی به همت رهبر شهید ایران شکل گرفته و می‌توان الگوهای بسیاری را در عرصه‌های مختلف از آن برداشت کرد.

وی ادامه داد: حتی الگوی حکمرانی و حکمرانی محلی نیز از این جریان قابل برداشت است و مساجد می‌توانند با استفاده از الگوی فردوس، محیط پیرامونی خود را بهتر اداره کرده و جریان حکمرانی را در حوزه فعالیت خود دنبال کنند.

دستیار رئیس سازمان در امر جهاد افزود: مبلغان هم می‌توانند با استفاده از ظرفیت ایجادشده، الگوی خدمت‌رسانی را مقدمه‌ای برای دعوت مردم به معارف اسلام ناب قرار داده و در کنار آن، جریان جهاد تبیین را دنبال کنند که این امر می‌تواند در افزایش تأثیرگذاری آنان مؤثر باشد.

خانواده‌های جهادی؛ بستر تربیت مدیران شایسته

حجت‌الاسلام صاحبقرانی بیان کرد: خانواده‌های جهادی نیز می‌توانند با محوریت خدمت‌رسانی به مردم، جریان تربیت فرزندان شایسته را در راستای الگوی حکمرانی برگرفته از اندیشه انقلاب اسلامی دنبال کنند.

وی گفت: این الگو، الگویی جهادی است که مدیرانی همچون شهید رئیسی و شهید حاج قاسم سلیمانی و در رأس همه، قائد شهید ما را تربیت می‌کند و می‌تواند در بستر خانواده افرادی شایسته را آماده کرده و تحویل جامعه دهد.

وی افزود: این افراد زمانی که در مسند مسئولیت قرار می‌گیرند، می‌توانند با استفاده از الگوی خدمت‌رسانی جامع و جهادی، امورات کشور را پیش ببرند.

ضرورت فراگیر شدن گفتمان جهادی

دستیار رئیس سازمان در امر جهاد با تأکید بر ضرورت گسترش گفتمان جهادی در کشور اظهار کرد: آنچه امروز ضرورت دارد، این است که بتوانیم گفتمان جهادی را در لایه‌های مختلف کشور فراگیر کرده و اقشار مختلف را درگیر مسئله کار جهادی کنیم.

حجت‌الاسلام صاحبقرانی ادامه داد: باید حرکت جهادی را تا مرحله «زیست جهادی» پیش برد تا افراد بتوانند در قالب یک زیست جهادی، تمام حیات خود را بر اساس الگوی جهاد تنظیم کنند.

کد مطلب 6938214

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