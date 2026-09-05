امام جمعه دیّر: نبرد کنونی جمهوری اسلامی با استکبار جنگ موجودیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر شنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت سه شهید بسیجی شهرستان دیّر که در حمله آمریکای جنایتکار در جزیره لاوان به شهادت رسیدند، ضمن ادای احترام به مقام آنان، این ایثارگری‌ها را افتخاری بزرگ برای شهرستان دانست.

امام جمعه دیّر با اشاره به تغییر رویکرد دشمنان اظهار کرد: دنیای کفر و استکبار که روزی با هدف نابودی تمدن ایران، تغییر نظام و تجزیه کشور به میدان آمده بود، اکنون در برابر اراده رزمندگان اسلام سرش به سنگ خورده و تمام تمرکز خود را بر آزادی تنگه هرمز معطوف کرده است.

وی با تجلیل از فداکاری شهیدان صالح‌نژاد، مؤمنی و شهید نوجوان مهدی بحرانی افزود: اگر ایثارگری و مجاهدت این عزیزان نبود، امروز شاهد چنین امنیت و اقتداری نبودیم.

حسینی تصریح کرد: همان‌طور که در دوران دفاع مقدس شهیدانی همچون حسین فهمیده و بهنام محمدی را داشتیم، امروز نیز نوجوانان ما با معرفتی عمیق‌تر از پیران با الگوگیری از قاسم بن الحسن(ع) در میدان حضور دارند.

وی بر لزوم تداوم فرهنگ جهاد تأکید کرد و گفت: حضور نسل جدید در میدان‌های جهاد، امری طبیعی است و فرزندان رزمندگانِ دوران دفاع مقدس، راه پدران خود را ادامه می‌دهند. ما باید در کنار یادواره‌ها، با جهاد تبیین این روحیه را برای جامعه روشنگری کنیم.

امام جمعه دیّر جنگ کنونی را یک نبرد موجودیتی خواند و افزود: امروز تمام دنیای کفر در برابر ایران اسلامی به عنوان نماینده اسلام ناب محمدی صف‌آرایی کرده‌اند و مسائلی نظیر غنی‌سازی، تنها مباحثی حاشیه‌ای در برابر اصلِ دشمنی آنان است.

وی با اشاره به گستردگی جبهه مقاومت تصریح کرد: دشمن با تمام ضرباتی که از جمهوری اسلامی و یاران ایران در حزب‌الله لبنان، یمن و آزادی‌خواهان جهان دریافت کرده، به دنبال یکسره کردن کار نظام است؛ اما به برکت ایثارگری شهدا، نیروهای مسلح و بسیج، این نبرد که مصداق جنگ احزاب است، دشمن را به هیچ‌یک از اهدافش نرسانده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم شهرستان دیّر در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری شهدا، خانواده‌های آنان را سربلندِ این آزمون الهی خواند و ابراز امیدواری کرد که برنامه بزرگداشتِ پیش رو، به نحو شایسته‌ای برگزار شود.