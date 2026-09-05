به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاهآباد شامگاه شنبه در کارگروه آرد و نان لرستان بر ضرورت بهروزرسانی اطلاعات سامانههای هوشمند در حوزه آرد و نان تأکید کرد.
وی گفت: باید برخورد مقتضی نسبت به تخلفات این حوزه صورت بگیرد.
معاون اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به گزارش ارائه شده از وضعیت عملکرد خبازیهای استان احصا شده توسط سامانههای هوشمند با تصویب اعضای کارگروه، از اعضای این کارگروه خواست نسبت به برخورد قاطع و متناسب با تخلفات صورتگرفته تصمیمگیری کرده و موارد را برای اجرا به دستگاههای متولی پس از طی مراحل قانونی ابلاغ کنند.
امیدی، ضمن تشکر از تلاش اعضای کارگروه و دستگاههای مربوطه در خصوص ساماندهی تأمین و عرضه آرد و نان و شفافسازی موضوع در راستای خدمات بهتر به مردم و جلوگیری از تخلفات و رضایتمندی مردم در این بخش، بر تداوم روند بهروزرسانی اطلاعات سامانههای کنترلی و گزارش به نهادهای قضایی برای برخورد و اعمال قانون، تأکید کرد.
وی افزود: فرمانداران شهرستانهای استان میبایست در فرایند نظارت هوشمند زنجیره تأمین آرد از کارخانه تا خبازی مشارکت فعال داشته باشند و ناظران اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی مربوطه در ثبت اطلاعات نظارتی در سامانه هاویر دقت لازم را داشته باشند.
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