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۱۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۲۱

به دلیل توهین و بی احترامی؛

باشگاه بایرن مونیخ دو روزنامه انگلیسی را تحریم کرد

باشگاه بایرن مونیخ دو روزنامه انگلیسی را تحریم کرد

باشگاه بایرن مونیخ به دلیل توهین به باستین شواین اشتایگر در تیتر یک، خبرنگاران دو روزنامه انگلیسی را از حضور در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی مقابل منچستریونایتد تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه بایرن مونیخ با انتشار بیانیه ای گزارش دو روزنامه انگلیسی پس از بازی این تیم با منچستریونایتد در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را تبعیض آمیز خواند.

بر پایه گزارش رویترز، "باستین شواین اشتایگر" در بازی رفت که که با نتیجه تساوی یک بر یک در اولدترافورد به پایان رسید به دلیل خطا بر روی "وین رونی" از زمین اخراج شد.

بایرن در بیانیه خود آورده است: پس از بازی رفت، دو روزنامه انگلیسی گزارش‌هایی که تبعیض آمیز بود و حالتی توهین آمیز داشت منتشر کردند. بایرن این نوع از گزارش‌ها را برنمی‌تابد و با قدرت آن را محکوم می‌کند.

این دو روزنامه در روز پس از بازی برای شواین اشتایگر از واژه 'Schwein' استفاده کردند که به زبان آلمانی به معنی خوک است.

روزنامه میرر در صفحه نخست خود از عنوان "You dirty Schwein" استفاده کرد که به معنی "تو خوک کثیف" است. سان هم نوشت "You Schwein".

باشگاه بایرن مونیخ اعلام کرده برای خبرنگاران این دو روزنامه برای دیدار برگشت که چهارشنبه برگزار می‌شود، کارت بازی صادر نخواهد کرد.

کد مطلب 2263777

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