مرکز غیرمجاز لیزر و تزریق ژل در آبادان تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هدایت شامگاه امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به شناسایی و تعطیلی یک مرکز غیرمجاز فعال در زمینه خدمات لیزر، تزریق ژل و بوتاکس در شهر آبادان اظهار کرد: با مداخله‌گران در امور پزشکی و افرادی که بدون داشتن صلاحیت و مجوزهای قانونی اقدام به ارائه خدمات درمانی و زیبایی می‌کنند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش و انجام بررسی‌های میدانی توسط کارشناسان نظارت بر درمان، فعالیت یک مرکز غیرمجاز شناسایی شد که بدون برخورداری از مجوزهای قانونی، اقدام به ارائه خدمات لیزر، تزریق ژل و بوتاکس و همچنین آموزش این اقدامات می‌کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: با توجه به اینکه انجام اقدامات تزریقی و مداخلات زیبایی نیازمند دانش تخصصی، مهارت حرفه‌ای، تجهیزات استاندارد و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی است، فعالیت افراد فاقد صلاحیت در این حوزه می‌تواند سلامت مراجعه‌کنندگان را با خطر جدی مواجه کند.

هدایت تصریح کرد: در راستای صیانت از سلامت مردم و حقوق عامه، پس از انجام بررسی‌های لازم و طی مراحل قانونی، دستور تعطیلی مرکز صادر و با حضور تیم نظارت بر درمان، نماینده حقوقی دانشگاه و پلیس اماکن عمومی، این مرکز تعطیل و برای متخلف پرونده دخالت در امور پزشکی تشکیل شد.

وی با هشدار نسبت به عوارض اقدامات زیبایی در مراکز غیرمجاز گفت: تزریق ژل و بوتاکس یا انجام لیزر توسط افراد فاقد صلاحیت می‌تواند عوارضی مانند عفونت، سوختگی، آسیب بافتی، نکروز و مرگ بافت، آسیب عصبی، واکنش‌های شدید حساسیتی و ایجاد اسکارهای ماندگار را به دنبال داشته باشد و در برخی موارد حتی می‌تواند سلامت و جان فرد را تهدید کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان درباره فعالیت مراکز غیرمجاز در زمینه آموزش تزریق ژل و بوتاکس تصریح کرد: آموزش و انجام مداخلات پزشکی و زیبایی توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، مصداق مداخله غیرمجاز در امور پزشکی است و با افرادی که با هدف کسب درآمد و بدون توجه به عواقب اقدامات خود، سلامت شهروندان را تهدید می‌کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

هدایت از شهروندان خواست برای دریافت خدمات لیزر، تزریق ژل و بوتاکس و سایر اقدامات زیبایی، حتماً به مراکز دارای مجوز رسمی و افراد واجد صلاحیت حرفه‌ای مراجعه کنند و در صورت مشاهده فعالیت مراکز غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجع مربوطه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان اطلاع دهند.