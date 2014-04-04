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۱۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۴۷

آخرین اخبار از آزادی مرزبانان ایرانی؛

نزدیکان مولوی عبدالحمید: مرزبانان به علمای اهل سنت تحویل داده نشده‌اند/ سفارت ایران در پاکستان: هیچ اطلاعی از آزادی مرزبانان نداریم

نزدیکان مولوی عبدالحمید: مرزبانان به علمای اهل سنت تحویل داده نشده‌اند/ سفارت ایران در پاکستان: هیچ اطلاعی از آزادی مرزبانان نداریم

یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: مرزبانان به علمای اهل سنت تحویل داده نشده اند، البته ما هیچ خبری را تایید یا رد نمی کنیم.

یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید امام جمعه  اهل سنت زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار مطرح شده درخصوص تحویل مرزبانان ایرانی به علمای اهل سنت گفت: خیر مرزبانان تحویل علمای اهل سنت داده نشده اند.

وی افزود: هنوز نمی توانیم در این مورد صحبتی کنیم. همه چیز تا ساعاتی دیگر مشخص می شود و ما نه خبری را تایید می کنیم و نه رد.

گفتنی است ساعتی پیش گروهک تروریستی جیش العدل در بیانیه ای مدعی شده بود که با میانجی گری علمای اهل سنت رای به آزادی گروگان ها داده و آنها را به نمایندگان علمای اهل سنت تحویل داده است.

همچنین یک دیپلمات ایرانی در سفارت ایران در پاکستان در گفتگو با مهر درباره آزادی مرزبان و تحویل آنان به مقامات ایرانی  اظهار داشت:به ما هنوز اطلاعی داده نشده است و امیدواریم خبرهای خوبی در راه باشد.

علاوه بر این یک مقام آگاه در وزارت امورخارجه درباره آزادی مرزبانان ایرانی گفت: ما همچنان در حال پیگری هستیم و به خبر قطعی نرسیده ایم.

 

کد مطلب 2263885

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