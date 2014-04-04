یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار مطرح شده درخصوص تحویل مرزبانان ایرانی به علمای اهل سنت گفت: خیر مرزبانان تحویل علمای اهل سنت داده نشده اند.

وی افزود: هنوز نمی توانیم در این مورد صحبتی کنیم. همه چیز تا ساعاتی دیگر مشخص می شود و ما نه خبری را تایید می کنیم و نه رد.

گفتنی است ساعتی پیش گروهک تروریستی جیش العدل در بیانیه ای مدعی شده بود که با میانجی گری علمای اهل سنت رای به آزادی گروگان ها داده و آنها را به نمایندگان علمای اهل سنت تحویل داده است.

همچنین یک دیپلمات ایرانی در سفارت ایران در پاکستان در گفتگو با مهر درباره آزادی مرزبان و تحویل آنان به مقامات ایرانی اظهار داشت:به ما هنوز اطلاعی داده نشده است و امیدواریم خبرهای خوبی در راه باشد.

علاوه بر این یک مقام آگاه در وزارت امورخارجه درباره آزادی مرزبانان ایرانی گفت: ما همچنان در حال پیگری هستیم و به خبر قطعی نرسیده ایم.