سدهای مروک و حوضیان در سال 93 به بهره برداری می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند در حاشیه بازدید از روند اجرايي سد مروك در شهرستان دورود و همچنین سد حوضیان در شهرستان الیگودرز گفت: این دو سد به رغم گذشت حدود 10 سال از آغاز هنوز آماده بهره برداری نشده اند که عمده مشکل آنها نیز کمبود منابع مالی و اعتباری است.

وی اظهار داشت: تمام تلاشمان را خواهیم کرد که این دو سد در سال 93 به بهره برداری کامل برسد.

بازوند با تأكيد بر ضرورت توجه به مطالعات کارشناسی در اجرای پروژه های عمرانی گفت: تکمیل و راه اندازی پروژه های بر زمین مانده یکی از اهداف اصلی مدیریت اجرایی استان در سال جدید خواهد بود زیرا این گونه طرحهای نیمه کاره موجب بدبینی سرمایه گذاران برای حضور در لرستان خواهد شد.

استاندار لرستان در ادامه ضمن تأكيد بر سرعت‌بخشيدن به روند اجراي طرح‌هاي عمراني، خواستار بررسي و رفع موانع موجود در مسير بهره‌برداري هر چه سريع‌تر از اين پروژها شد.

بنابر این گزارش عمليات اجرايي سد سنگريزه اي مروک لرستان در سال 1382 در حدود 37 كيلومتري شمال غرب دورود و در بخش سيلاخور به كارفرمايي شركت آب منطقه اي لرستان با هدف ذخيره سازي سالانه 120 ميليون متر مكعب آب برای تأمين آب مورد نیاز حدود 10 هزار هكتار از اراضي دشت سيلاخور آغاز شد.

اين سد كه داراي ارتفاعي معادل 67 متر از پي، عرض تاج 12 و طول تاج آن برابر 451 متر است؛ قرار بود که بزرگترين سد خاكي استان لرستان باشد که البته با توجه به تکمیل و بهره برداری از سد کمال صالح در بالادست این سد این موضوع محقق نشد.

سد مروک در استان لرستان طی خرداد ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهوری وقت آبگیری شد و البته همچنان برای تکمیل نیازمند تزریق اعتبار است.

سد حوضیان نیز سدی مخزنی از نوع خاکی سنگریزه ای با هسته رسی بوده که در یک کیلومتری جنوب شرق الیگودرز بر روی رودخانه الیگودرز در دست ساخت است.

این سد نیز در حال حاضر به گفته معاون عمرانی استانداری لرستان دارای بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی است و امید می رود در سالجاری به بهره برداری برسد.