کفاشیان گفت بازیکنان پرسپولیس از 50 درصد قراردادشان بگذرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پنجعلی در خصوص وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: مشکلات از ابتدای فصل با تیم ما همراه است و همه شاهد آن بودهاند. خدا را شکر بچهها معرفت به خرج داده و تمرین میکنند؛ آنهم تنها به خاطر شاد کردن دل هواداران و اینکه به آنها عیدی خوبی دهیم و از شرمندگیشان به خاطر نتایج نه چندان خوب سالهای گذشته خارج شویم.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی پرسپولیس سخت است ولی نیازی نیست حتی به آنها اشاره کند، افزود: حتی وقتی دیروز مسئولان به قول و قرار قبلی خود مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان عمل نکردند، نفرات تیم سر تمرین آمدند و با انگیزه برنامههای آمادهسازی را انجام دادند.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس همچنین خاطرنشان کرد: بازیکنان در حال حاضر روی موفقیت تیم در دو بازی آینده تمرکز کردهاند تا با پیروزی در این دو مسابقه و ناکامی مدعیان دیگر، جشن قهرمانی پرسپولیس را در اهواز برگزار کنیم.
وی که با برنامه صبح امروز رادیو ورزش گفتگو میکرد، در ادامه یادآور شد: در حال حاضر وضعیت مصدومان تیم خوب است، همچنین محمد عباسزاده هم با توجه به غم سنگینی که متحمل شده است، به خاطر این بازی مهم به شهرش نرفته و قرار است بعد از بازی برود. این یکی از حرکاتی بود که همه را تحت تاثیر قرار داده است.
پنجعلی با اشاره به اینکه تیم پرسپولیس در تعطیلی مسابقات اردوها و بازیهای تدارکاتی خوبی را انجام داد تا برای برگزاری رقابتها به شرایط مطلوب برسد، تصریح کرد: خوشبختانه تمام امور فنی مطابقه برنامه کادرفنی پیش رفت و تیم برای برگزاری دو بازی پایانیاش در لیگ، کاملا آماده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای هیات مدیره باشگاه کاری برای حل مشکلات مالی انجام نمیدهند؟، تاکید کرد: البته من فکر میکنم کاری نمیشود کرد زیرا برای حل مشکلات نیاز به حمایت وزارت ورزش داریم. کمکهایی هم قرار بود انجام شود که فعلا معوق مانده است.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: روز شنبه به همراه علی پروین به دفتر علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال رفتیم و مسائلی در آن نشست رخ داد که قابل ذکر کردن نیست. این مسائل جایی در فوتبال حرفهای ندارد زیرا کفاشیان به ما گفت بازیکنان از 50 درصد قراردادشان بگذرند تا پولشان را دریافت کنند.
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