دریاچه مهارلوی شیراز قرمز شد/ شوری زیاد آب عامل تغییر رنگ دریاچه

به گزارش خبرنگار مهردرشیراز، دریاچه مهارلو در 15 کیلومتری شیراز واقع شده و با وسعتی حدود 600 کیلومتر مربع پناهگاهی برای حیات وحش و پرندگان محسوب می شد. مهمترین زیستمندان این تالاب را می توان پرنده هایی نظیر فلامینگو، مرغابی، آنقوت و... دانست.

خشکسالی های متمادی که طی چند سال اخیر فارس را فرا گرفته بود منجر به خشکی اغلب تالابهای استان شد اما یکی از دریاچه هایی که همچنان در مقابل این خشکیها مقاومت کرد دریاچه مهارلو بود.

دریاچه مهارلو اگرچه در بسیاری از اوقات با کاهش شدید سطح آب مواجه شد اما به لطف آبهایی که از کلانشهر شیراز وارد آن می شد از خشکی مطلق رهایی می یافت اما یکی از مشکلاتی که طی این مدت مهارلو را رها نکرد پدیده کشند قرمز بود.

این پدیده هرازچند گاهی در تالاب مهارلو دیده می شود و اکنون نیز دریاچه مهارلو به رنگ قرمز درآمده است.

یک کارشناس حوزه محیط زست در خصوص قرمزی دریاچه مهارلو به خبرنگار مهر گفت: پایین آمدن سطح آب کمک می کند که شرایط برای رشد یک جلبک یا همان کشند قرمز در دریاچه ها مهیا شود از این رو به دلیل کاهش آب طی چند مدت اخیر شاهد قرمز شدن دریاچه مهارلو هستیم.

علمدار علمداری افزود: یکی از موضوعات مهم در قرمز شدن دریاچه مهارلو بالا بودن شوری آب است که شرایط را برای به وجود آمدن نوعی جلبک در این دریاچه مهیا می کند.

وی با بیان اینکه در فصل بهار کشند قرمز در دریاچه مهارلو به وجود می آید، اظهار داشت: طی چند سال گذشته با توجه به شوری بالای آب در فصل بهار این دریاچه تغییر رنگ داده و قرمز می شود که این امر همواره نگرانیهایی را به همراه داشته است.

این کارشناس حوزه محیط زیست با اشاره به رشد جلبک در این دریاچه و تاثیر آن در قرمز شدن ادامه داد: متاسفانه این جلبک نوعی سم از خود تولید می کند که شرایط را برای حیات آرتیمیای دریاچه از بین برده یا محدود می کند.

علمداری گفت: کشندهای قرمز یکسری از جلبکها هستند که نسبت به شوری مقاوم بوده و زمانیکه شوری آب بالا رود این جلبکها رشدشان بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه این جلبک سمی است، بیان کرد: روند پایین آمدن آب و بالارفتن غلظت نمک در دریاچه مهارلو باعث شده که شرایط برای زیست این جلبک فراهم شود که برای موجودات دریاچه مضر است.

این کارشناس حوزه محیط زیست در خصوص راه های برون رفت دریاچه از این وضعیت اظهار داشت: با بالا آمدن آب دریاچه می توان امیدوار بود که مهارلو از دست این کشندهای قرمز جان سالم به در ببرد.

علمداری تصریح کرد: با بالا آمدن آب دریاچه تعادل ایجاد شده و شرایط برای به وجود آمدن این کشند قرمز از بین خواهد رفت از این رو باید با تمام توان برای آبدار شدن این دریاچه گام برداشت.