امام جمعه پاوه: مسئولان خود را از مردم جدا ندانند

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبههای نماز جمعه این هفته پاوه با اشاره به آیات هشتم و نهم سوره مبارکه فتح، اظهار کرد: خداوند متعال پیامبر بزرگوار اسلام (ص) را به عنوان شاهد، بشارتدهنده و هشداردهنده برای مردم فرستاده است.
امام جمعه پاوه با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) الگوی ارتباط با مردم است، افزود: رهبران دینی و سیاسی نیز باید در میان مردم حضور داشته باشند، در شادی و غم آنان شریک باشند و خود را از مردم جدا ندانند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت انجام اعمال صالح و نیک گفت: خداوند نعمتهای فراوانی در اختیار انسان قرار داده تا از آنها برای آخرت خود بهره بگیرد و انسان باید با انجام کارهای خیر، برای قبر و قیامت خود توشه فراهم کند.
ماموستا قادری با اشاره به فرارسیدن ماه ربیعالاول و میلاد پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: این ماه فرصتی برای شناخت بیشتر شخصیت پیامبر رحمت (ص) است و محبت به رسول خدا (ص) باید در رفتار و زندگی مسلمانان نمود پیدا کند.
امام جمعه پاوه همچنین به داستان یک فیلمساز اروپایی اشاره کرد که در دوران فعالیت گروه تروریستی داعش فیلمی علیه پیامبر اسلام (ص) ساخته بود و گفت: این فرد پس از اعتراضها برای شناخت اسلام و بررسی علت این واکنشها به مطالعه درباره اسلام پرداخت و پس از آشنایی با آموزههای اسلامی تحت تأثیر قرار گرفت و حتی به حج مشرف شد.
وی ادامه داد: این فیلمساز پس از شناخت پیامبر اسلام (ص) در کنار قبر مبارک ایشان گفته بود اگر مردم پیامبر را همانگونه که او شناخته بود میشناختند، افراد بیشتری به آن حضرت ایمان میآوردند و محبت پیامبر در دل مردم افزایش مییافت.
ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به اشعاری از ماموستا بیخود در وصف پیامبر اکرم (ص)، بر جایگاه محبت پیامبر (ص) در فرهنگ و ادبیات اسلامی و کردی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اشعار سعدی شیرازی درباره ضرورت سپردن کارهای بزرگ به افراد توانمند، اظهار کرد: مسئولیتهای مهم باید به افراد متخصص، توانمند و شایسته سپرده شود و نباید کارهای خطیر را به افراد ناتوان واگذار کرد.
امام جمعه پاوه با انتقاد از برخی ضعفهای مدیریتی در کشور افزود: متأسفانه گاهی مسئولیتهای بزرگ به افرادی سپرده میشود که توانایی لازم برای انجام آن مسئولیتها را ندارند و این موضوع میتواند موجب بروز مشکلات و آسیبهایی در جامعه شود.
وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرحشده درباره عرضه بنزین آزاد با قیمت ۷۸ هزار تومان، نسبت به پیامدهای افزایش قیمت سوخت هشدار داد و گفت: کسانی که بهراحتی درباره بنزین ۷۸ هزار تومانی صحبت میکنند، باید بدانند قطعی شدن چنین تصمیمی چه تبعاتی برای مردم و کشور خواهد داشت.
ماموستا قادری افزود: خوشبختانه رئیسجمهور این تصمیم را رد کرد و اجازه نداد بار دیگر زمینه ایجاد نارضایتی و فتنه در کشور فراهم شود.
وی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز در وضعیتی قرار داریم که نه جنگ است و نه صلح و به نظر میرسد هدف آمریکا اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر مردم و ایجاد مشکل و نارضایتی در جامعه است.
امام جمعه پاوه خطاب به ترامپ و همراهانش تأکید کرد: همانگونه که ملت ایران در دوران جنگ صبر و مقاومت کرد، در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی نیز صبر و مقاومت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد فشارهای دشمن موجب از بین رفتن استقامت مردم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیتی مناطق مختلف کشور، نسبت به افزایش ناامنی و اختلافات در برخی مناطق هشدار داد و گفت: در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه شاهد ترورهای متعدد و همچنین مواردی از بیاحترامی هستیم، اما متأسفانه مسئولان آنگونه که باید به این مسائل توجه نمیکنند.
ماموستا قادری تصریح کرد: مسئولان نباید اجازه دهند اختلافات و تنشها در کردستان، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق کشور گسترش پیدا کند؛ چراکه ادامه این وضعیت میتواند به آفتی بزرگ برای کشور تبدیل شود.
امام جمعه پاوه در پایان با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مسائل مناطق شرق و غرب کشور خاطرنشان کرد: مسئولان باید از بیتوجهی دست بردارند و نسبت به مشکلات، معضلات امنیتی و اجتماعی و مسائلی که در این مناطق در حال افزایش است، با جدیت، تدبیر و مسئولیتپذیری بیشتری اقدام کنند.
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