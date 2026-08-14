به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، با اعلام برنامه‌های بزرگداشت هفته تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی (۲۴ تا ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵)، اظهار داشت: این ایام فرصت مغتنمی برای نمایش توانمندی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و ارتقای سرمایه اجتماعی در استان است.

وی با اشاره به تنوع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌های هرمزگان، تصریح کرد: برپایی موکب‌های صلواتی، ایستگاه‌های فرهنگی، غبارروبی گلزار مطهر شهدا و تجلیل از خانواده‌های معظم آنان از جمله اقداماتی است که با رویکرد دینی و انقلابی طراحی شده است. همچنین حضور پرشور سمن‌ها در نماز جمعه، نشست‌های مشترک با فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان‌ها، و جلسات تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان، بستر مناسبی برای هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی با تشکل‌های مردمی فراهم می‌کند.

فولادی در ادامه با تأکید بر توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای سلامت اجتماعی، افزود: دوره‌های آموزشی امداد و نجات، تست سلامت کارکنان، مشاوره رایگان ازدواج و جشنواره‌های فرهنگی‌ورزشی در محلات، از دیگر برنامه‌هایی است که با مشارکت سمن‌های تخصصی اجرا خواهد شد. این اقدامات در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توانمندسازی جوانان در عرصه‌های مختلف طراحی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های زیست‌محیطی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: کاشت نهال در فضاهای ورزشی، پاکسازی سواحل خلیج‌فارس و اجرای پویش «خدمت به خدمت‌رسانان»، نشان‌دهنده نگاه فراگیر ما به مسائل روز جامعه است. نشست استاندار با سمن‌ها و تجلیل از تشکل‌های برتر استان نیز نقطه عطفی در جهت شناسایی و تقدیر از فعالان این عرصه خواهد بود.

فولادی در پایان با دعوت از تمامی جوانان، تشکل‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای مشارکت حداکثری در این برنامه‌ها، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و مردمی، بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت رفع دغدغه‌های جوانان و اعتلای فرهنگ مشارکت‌جویی در استان برداریم و هفته تشکل‌ها را به فرصتی برای تحکیم اعتماد و همبستگی اجتماعی تبدیل کنیم.