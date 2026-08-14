وضعیت مخابرات و اینترنت در لاهرود قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لاهرود در جمع نمازگزاران مصلای امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) ضمن دعوت به تقوای الهی و تحلیل جایگاه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی اظهار کرد: دید دنیا و حتی بیگانگان نسبت به ما خیلی عزتمندانه و قدرتمندانه است و در کانال های شبکه ای خارجی و صحبتهای کارشناسان، ما خیلی قوی و ابرقدرت هستیم اما سعی می کنند این را مخفی کنند. به طوری که دیدید ترامپ در سفر به ترکیه از ترس جبهه مقاومت، نیروهای حزب‌الله و بسیجی در کامیون موادغذایی پنهان شده بود و همه رسانه‌ها این را مسخره می کنند و کاریکاتور آن را می کشند.

وی افزود: دنیا معتقد است ترامپ کار را خراب می کند و همه ذخایر استراتژیک موشک‌های پدافند آمریکا تمام می‌شود. سناتورهای آمریکایی می‌گویند ما امکان ساخت این سلاحها از جمله موشک تاد را در تولید بالا نداریم. هزینه جنگ آنها خیلی بالا شده و تحت فشار هستند.

امام جمعه لاهرود تصریح کرد: اگر همچنان تاب آوری و صبر و مقاومت مردم ادامه یابد و تنگه هرمز بسته بماند، جنگ به نفع ما تمام می شود و آمریکا از منطقه خواهد رفت و افول آمریکا و فروپاشی اسرائیل نزدیک است به شرطی که این لشکریان خدا و ملت مبعوث شده، حضور در خیابان‌ها را ادامه دهند تا اغتشاشگران و ایادی دشمن جرأت و جسارت ناامنی را نداشته باشند. اگر این حضور جهادی در خیابان نباشد ناامنی در کشور خواهد بود و اغتشاشگران میدان دار خواهند بود.

حجت‌الاسلام صفری با تاکید بر اهمیت وحدت افزود: دقت کنیم که باید اتحاد داخلی را حفظ کنیم. مردم روز به روز انرژی مضاعف می یابند و اتحاد مقدس لازم است.

وی بیان کرد: ایرانی ها نشان دادند حرف آمریکا ارزش ندارد و یمنی ها با پای پیاده پهباد می زنند، بنابراین فروپاشی آمریکا نزدیک است و نظم نوین جهانی شکل خواهد گرفت.

خطیب نمازجمعه لاهرود در بخش دیگر سخنان خود گفت: شخصیت رهبر شهیدمان را بیشتر بشناسیم و تبیین کنیم که دنیا برای درست شدن نظم نوین جهانی محتاج شناخت ایشان است. افکار، اندیشه ها و مبانی فکری ایشان را به دنیا نشر دهیم.

حجت الاسلام صفری با یادآوری اهمیت روز ۲۳ مرداد ماه که به مناسبت پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه بر اسرائیل غاصب، به عنوان روز مقاومت اسلامی نامگذاری شده است، گفت: مقاومت رمز پیروزی است و پیروزی نهایی این ملت مقاوم الهی نزدیک است.

وی با اشاره به سالروز جدایی بحرین از ایران در سال ۱۳۵۰ گفت: این اتفاق نشانگر اوج بی کفایتی و خیانت رژیم پهلوی بود.

امام جمعه لاهرود همچنین بیان کرد: آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی در سال ۶۹ را به این عزیزان تبریک عرض می کنیم و قدردان رشادت‌های این قهرمانان هستیم.

حجت‌الاسلام صفری در بخش پایانی خطبه‌ها به وضعیت زیرساخت‌های عمرانی و مخابراتی منطقه اشاره کرد و افزود: وضعیت مخابراتی و اینترنت بخش قابل قبول نیست و مردم ناراضی و گله‌مند هستند. چندین سال است که مخابرات لاهرود با یک نیروی انسانی اداره می شد که او هم بازنشست شده و اکنون نیروی انسانی وجود ندارد تا جایگزین شود. مخابرات در بخش ما باید از نمایندگی به اداره ارتقا می یافت، حال آنکه نمایندگی فعال هم ندارد.

وی ادامه داد: دکل مخابراتی در مناطق شابیل و قوتورسویی به دلیل نبود آنتن دهی منجر به از کار افتادن دستگاه های کارتخوان شده و موجبات نارضایتی شدید مردم را فراهم ساخته است که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

امام جمعه لاهرود همچنین در خصوص وضعیت راه‌های مواصلاتی گفت: وضعیت جاده های مسیر شابیل و قوتورسویی شرم‌آور است. متأسفانه وعده‌های مسئولان و نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر آغاز عملیات آسفالت ریزی از یک ماه پیش تا کنون عملی نشده است.‌حداقل انتظار مردم این است که برای تسهیل تردد، عملیات زیرسازی و تسطیح راه شابیل به پناهگاه در اولویت کاری قرار گیرد.

تبریک حلول ماه ربیع الاول، تقدیر از آحاد مردم منطقه بابت برگزاری مراسم ماه محرم و دهه آخر ماه صفر به ویژه اهالی و هیئت عزاداران روستای اونار و تبریک به رئیس جدید اداره برق لاهرود و آرزوی توفیق برای او در مسیر خدمت صادقانه به مردم از دیگر سخنان خطیب نماز جمعه لاهرود بود.