به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌ های نماز جمعه این شهر، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و سالروز هجرت پیامبر گرامی اسلام از مکه به مدینه، اظهار کرد: هجرت پیامبر، مبدأ سال قمری قرار گرفت و این نشان از عظمت این رویداد تاریخی دارد که منجر به تشکیل حکومت اسلامی و شکل‌گیری تمدن بزرگ اسلامی شد.

وی با بیان اینکه فرهنگ هجرت، ابعاد مختلفی از جمله هجرت از محیط گناه، هجرت از محیط ظلم و هجرت برای جهاد و شهادت را شامل می‌شود، افزود: اسلام با این حرکت عظیم، توانست ابرقدرت‌های عصر خود را به توحید و یکتاپرستی دعوت کند و تأثیر خود را بر تمدن‌های بشری به جا بگذارد.

امام جمعه فومن در ادامه به تبیین ماهیت جنگ ترکیبی پرداخت و تصریح کرد: امروز جنگ فقط میدان نظامی نیست؛ جنگ ترکیبی شامل ابعاد نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک است. دشمن در همه این عرصه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ما نیز باید متناسب با هر جبهه، تدبیر و مدیریت داشته باشیم.

دفاع از مقاومت، دفاع از حقیقت است

حجت‌الاسلام داودی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت در سوریه، یمن و لبنان، گفت: برخی سؤال می‌کنند چرا ایران در این کشورها حضور دارد؟ پاسخ این است که آمریکا برای اهداف استعماری و استثماری ۱۲ هزار کیلومتر آن‌ورتر آمده و ما نیز برای اهداف خیرخواهانه و دفاع از مظلوم، در کنار مسلمانان حقیقی ایستاده‌ایم. دفاع از مقاومت، دفاع از حقیقت اسلام است.

وی با گرامیداشت سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه لبنان و روز مقاومت اسلامی، تأکید کرد: فرهنگ دفاع از جبهه مقاومت، امنیت مرزهای جمهوری اسلامی را افزایش داده و این یکی از افتخارات نظام اسلامی است.

هشدار درباره جنگ فرهنگی و بی‌حجابی

امام جمعه فومن با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن، گفت: دشمن در جنگ فرهنگی، موضوع بی‌حجابی و برهنگی را به عنوان یک سلاح جدی به کار گرفته است. جالب اینجاست که در برخی از شهرهای آمریکا نیز چنین برهنگی‌ای که امروز در بعضی نقاط کشور دیده می‌شود، وجود ندارد و آن‌ها این را به عنوان تن‌فروشی و فساد می‌شناسند.

وی افزود: اگر ما در مسئله جنگ فرهنگی، گارد جنگی نگیریم، یعنی این جنگ را جدی نگرفته‌ایم. کسی که حجاب را رعایت نمی‌کند، به جنگ باورها و تفکر فرزندان شما آمده است و مسئولان منفعل و بی‌تفاوت در این جنگ، در پیشگاه خداوند مسئول هستند.

حجت‌الاسلام داودی با اشاره به مطالبه خون‌خواهی شهیدان، گفت: حضور پرشور مردم در میادین، باعث شده که جنایتکارانی مانند ترامپ، امروز با ماشین غذا فرار کنند و نگرانی و استرس دائمی، روح آن‌ها را مکدر کرده است. این خودش یکی از مراحل انتقام است.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده خون‌خواهی شهیدان، افزود: ترور شخصیت‌ های دینی و مذهبی بر اساس کنوانسیون‌ های ژنو، جنایت جنگی محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی باید از مسیرهای قانونی بین‌المللی نیز این موضوع را پیگیری کند.

تشکر از هیئت‌های مذهبی در ایام محرم و صفر

امام جمعه فومن در پایان، با تشکر از هیئت‌های مذهبی، مداحان و عزاداران حسینی، گفت: مردم با وجود همه تورم‌ها و گرانی‌ها، در مراسم محرم و صفر با شکوه تمام شرکت کردند و این نشان از عشق آن‌ها به امام حسین (ع) دارد.