مدیریت اورژانس هرمزگان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی، با صدور ابلاغی، یاسر خوانچهمهر را به عنوان سرپرست مدیریت اورژانس پیشبیمارستانی و حوادث دانشگاه منصوب کرد.
در متن این ابلاغ، خدمت در حوزه سلامت فرصتی ارزشمند و نعمتی الهی توصیف شده که ثمره آن کاهش آلام مردم و ارتقای سلامت جامعه است و بر اهمیت مضاعف مأموریتهای اورژانس در پاسخگویی سریع، مؤثر و مشفقانه به نیازهای فوریتهای پزشکی تأکید شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این حکم، از سرپرست جدید مدیریت اورژانس پیشبیمارستانی و حوادث خواسته است با بهرهگیری از تجارب ارزنده، مشارکت تمامی ارکان دانشگاه و در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام سلامت، اهداف برنامه هفتم توسعه و شعارهای رئیسجمهور، گامهای مؤثری در تکریم بیماران و ارتقای کیفیت خدمات اورژانسی بردارد.
در این ابلاغ، مهمترین وظایف محوله شامل برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی در حوادث، استقرار سامانه مدیریت بحران در مراکز بهداشتی و درمانی، تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی متناسب با نیازهای منطقه، ارتقای بهرهوری، بهبود کیفیت خدمات سلامت، توسعه پژوهش، نوآوری، جلب مشارکت بینبخشی و پاسخگویی مؤثر به بیماران و حادثهدیدگان عنوان شده است.
شاهرخی همچنین بر رعایت موازین قانونی، مدیریت بهینه منابع مالی، توانمندسازی نیروی انسانی، تفویض اختیار، مستندسازی فعالیتها و تقویت کار تیمی به عنوان رویکردهای کلیدی این مسئولیت تأکید کرده است.
در پایان این حکم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با آرزوی توفیق برای یاسر خوانچهمهر، ابراز امیدواری کرده است که وی با توکل بر خداوند متعال، در انجام وظایف محوله و ارتقای جایگاه دانشگاه به عنوان پیشران توسعه کشور، موفق و مؤید باشد.
شاهرخی در پایان از زحمات حسین قاسمی، مدیر پیشین اورژانس پیشبیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تقدیر کرد.
