  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱ دی ۱۴۰۴، ۷:۲۹

حمله پهپادی اوکراین به یک بندر راهبردی در دریای سیاه

حمله پهپادی اوکراین به یک بندر راهبردی در دریای سیاه

اوکراین در یک حمله پهپادی به بندر کراسنودار در دریای سیاه، به ۲ اسکله و ۲ شناور روسیه خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ستاد عملیاتی منطقه کراسنودار روسیه اعلام کرد در پی حمله پهپادی اوکراین، ۲ اسکله و ۲ شناور در روستای وُلنا در این منطقه آسیب دیده‌اند.

در بیانیه ستاد عملیاتی منطقه کراسنودار آمده است: در نتیجه حمله پهپادی، ۲ اسکله و ۲ شناور در روستای وُلنا دچار خسارت شدند. تمامی افراد حاضر بر روی شناورها تخلیه شده‌اند و هیچ‌گونه تلفات جانی در میان خدمه یا کارکنان ساحلی گزارش نشده است.

بر اساس اعلام ستاد عملیاتی منطقه کراسنودار، نیروها در حال مهار آتش‌سوزی‌های ایجادشده در اسکله‌ها هستند و مساحتی بین هزار تا هزار و ۵۰۰ متر مربع دچار آتش سوزی شده است.

کد خبر 6697716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها