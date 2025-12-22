حمله پهپادی اوکراین به یک بندر راهبردی در دریای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ستاد عملیاتی منطقه کراسنودار روسیه اعلام کرد در پی حمله پهپادی اوکراین، ۲ اسکله و ۲ شناور در روستای وُلنا در این منطقه آسیب دیده‌اند.

در بیانیه ستاد عملیاتی منطقه کراسنودار آمده است: در نتیجه حمله پهپادی، ۲ اسکله و ۲ شناور در روستای وُلنا دچار خسارت شدند. تمامی افراد حاضر بر روی شناورها تخلیه شده‌اند و هیچ‌گونه تلفات جانی در میان خدمه یا کارکنان ساحلی گزارش نشده است.

بر اساس اعلام ستاد عملیاتی منطقه کراسنودار، نیروها در حال مهار آتش‌سوزی‌های ایجادشده در اسکله‌ها هستند و مساحتی بین هزار تا هزار و ۵۰۰ متر مربع دچار آتش سوزی شده است.