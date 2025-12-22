تداوم سرما در استان سمنان؛ کالپوش ۹ درجه زیر صفر!

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز دوشنبه در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی، شاهد افزایش ابر و تداوم سرمای هوا خواهیم بود سرمایی که از بارش روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته، اوج گرفته و کماکان قرار است در این استان باقی بماند.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای شبانه روز آینده افزایش ابر و در نواحی شمال شرقی بارش برف و وزش باد را پیش بینی کردند همچنین هواشناسی اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، سرمای هوا تا پایان هفته ماندگار است کارشناسان اداره کل هواشناسی استان سمنان نیز اعلام کرده‌اند از روز دوشنبه تا پایان هفته در برخی ساعات افزایش نسبی و تدریجی غلظت غبار و آلاینده‌های جوی به ویژه برای نواحی غربی و صنعتی رخ خواهد داد.

سرمای اولین روز زمستان در استان سمنان

امروز دوشنبه، اولین روز زمستان در سمنان آسمان ابری است بیشینه و کمینه دمای هوا هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است فردا سه شنبه نیز ابرها در مرکز استان استقرار خواهند داشت و شاهد تداوم سرما خواهیم بود.

از روز پنجشنبه چهار درجه به میزان دمای هوا در مرکز استان سمنان افزوده خواهد شد اما تا آن روز سمنان، ابری و سرد خواهد بود. همچنین باید یک نکته را هم گفت و آن اینکه امروز دو درجه بر میزان دمای هوای شهرستان سمنان نسبت به ۴۸ ساعت گذشته افزوده شده است اما همچنان سوز سرد صبحگاهی در این شهرستان وجود دارد.

در شاهرود نیز شاهد تداوم سرمای شدید هوا هستیم بیشینه و کمینه دمای هوا برای امروز شش درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده و صبح اولین روز زمستان با سوز بسیار سردی شروع شده است سرمای هوا دیشب آنقدر زیاد بود که برخی باغداران نسبت به روشن کردن آتش و لاستیک سوزاندن در باغات خودشان اقدام کردند تا قدری از میزان خسارات احتمالی سرما زدگی جلوگیری کنند در نتیجه صبح اولین روز زمستان در شاهرود همراه با بوی دود آغاز شده است. برای شاهرود تداوم سرمای هوا دست کم تا روزهای پایان هفته جاری پیش بینی می‌شود.

دامغان سرد گرمسار گرم!

دامغان آسمانی نیمه ابری است و باد سرد صبحگاهی مردم را غافلگیر کرده است امروز البته به واسطه شب گذشته و مراسم یلدا، ادارات دو ساعتی دیرتر باز می‌شوند و در نتیجه کارمندان از سوز بسیار سخت و سرد هوا در امان هستند اما سرما در دامغان ادامه خواهد داشت بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز دوشنبه پنج درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده است.

در دامغان هم مانند شاهرود برخی باغداران نسبت به آتش زدن لاستیک‌ها و روغن سوخته و شاخ و برگ اقدام کرده‌اند تا زهر سرمای شدید شب گذشته را بگیرند و بتوانند از باغات و درختان خود قدری مراقبت کنند هر چند کارشناسان بر این عقیده هستند که این راهکاری سنتی دیگر جواب نمی‌دهد اما در سکوت عجیب جهاد و مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشگاه‌ها و … کشاورزان گویا چاره‌ای جز این امر نمی‌بینند.

گرمسار گرم‌ترین نقطه استان سمنان است بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهرستان ۱۱ درجه بالای صفر و یک درجه بالای صفر است گرمساری‌ها شب یلدای بسیار سردی را سپری کرده‌اند و امروز با بر آمدن آفتاب قدری بر میزان دمای هوا افزوده خواهد شد اما افت دمای هوا در گرمسار همچنان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

مهدیشهر و دمای هوای زیر صفر

علیرغم سرمای دیشب بازهم گرمسار و ایوانکی امروز دوشنبه و فردا سه شنبه گرم‌ترین نقاط استان سمنان خواهند بود. اما مهدیشهر سرد و برفی، امروز هم ابری است اما قدری از سرمای سخت کاسته شده است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان زیبا برای امروز دوشنبه ۱۰ درجه بالای صفر و سه درجه بالای صفر اعلام شده است اما در این شهرستان هم شاهد تداوم سرما دست کم تا پایان هفته جاری خواهیم بود.

صبح دوشنبه برای آرادانی ها آفتابی اما همراه با سوز سرد هوا شروع شده است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان نوپا ۱۱ درجه بالای صفر و یک درجه بالای صفر اعلام شده است همچنین برای آرادان هم تداوم سرمای هوا تا پایان هفته جاری پیش بینی شده است.

میامی امروز هم مانند پنج روز اخیر سردترین نقطه استان سمنان است برای این شهرستان همزمان با روز دوشنبه آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد سرد و تداوم سرمای هوا پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای روز اول زمستان ۱۴۰۴ عدد باور نکردنی دو درجه بالای صفر و هفت درجه زیر صفر اعلام شده است و این تازه دمای هوا در مرکز شهرستان میامی است در حالی که کالپوش هوای سردتری هم دارد!

سرمای شگفت‌انگیز کالپوش!

شب گذشته و در حالی که مردم منتظر بامداد یلدایی بودن دماسنج‌ها در میامی عدد شش درجه زیر صفر را نشان می‌داد و در این شهرستان هم در برخی نقاط کشاورزان و دامداران و باغداران نسبت به روشن کردن آتش اقدام کردند تا از زهر سرما بکاهند مشاهدات خبرنگار مهر نشان می‌دهد که امروز خطی از دود بر آسمان میامی مشاهده می‌شد. بنا به اعلام سازمان هواشناسی طی ۲۴ ساعت گذشته و ۲۴ ساعت آتی به صورت مشابه کالپوش سردترین و آرادان گرم‌ترین نقاط استان سمنان خواهند بود.

اما کالپوش دیروز را با بارش برف گذراند و تنها نقطه استان سمنان بود که یلدای برفی را به چشم دید بیشینه و کمینه دمای هوای کالپوش برای روز گذشته سه درجه زیر صفر و ۹ درجه زیر صفر بود و امروز این میزان به چهار درجه زیر صفر و ۹ درجه زیر صفر کاهش نیز پیدا کرده است و این یعنی امروز هوا در کالپوش حتی از دیروز سردتر هم است!

بارش شدید برف از روز چهارشنبه در کالپوش آغاز شده و راهداران و عوامل امدادی بلافاصله وارد عمل شدند تا نگذارند جاده‌ها مسدود شود و همچنین در ارائه خدمات آب و گاز و برق و اینترنت و.. خللی وارد شود همزمان با شب یلدا دمای هوای کالپوش ۹ درجه زیر صفر بود و با برآمدن آفتاب اولین روز دیماه ۱۴۰۴ دمای هوا در این منطقه برف گیر و سردسیر سه درجه زیر صفر است!

در بخش بسطام، دیگر نقطه سردسیر استان سمنان هم آسمان نیمه ابری است بیشینه و کمینه دمای هوا برای دوشنبه شش درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده و باد بسیار سردی می‌وزد. در امیریه دامغان هم آسمان نیمه ابری است بیشینه و کمینه دمای هوا پنج درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر است در ایوانکی اما وضعیت متفاوت است آسمان صاف است و بیشینه و کمینه دمای هوا ۱۲ درجه بالای صفر و دو درجه بالای صفر اعلام شده است.