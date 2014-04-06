تیم داوری برای باخت داماش چیده شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سراوانی در حاشیه نشست خبری سرمربیان دو تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان و داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: متاسفانه چیدمان داوری امروز مشخص کرد که نتیجه باید به سود ذوبآهن رقم بخورد.
وی افزود: کمک داور اول این مسابقه، علینژادیان، اهل یزد بوده و همشهری سعید مظفریزاده است و همه میدانیم که در ماههای گذشته مشکلات زیادی بین مظفریزاده و امیر عابدینی، مدیرعامل داماش وجود داشت و این داور همشهری مظفریزاده بود و علیه تیم عابدینی قضاوت کرد.
مدیر رسانهای داماش خاطرنشان کرد: از طرف دیگر محمدرضا اکبریان، داور وسط نیز اهل کرج است و فیروز کریمی نیز اهل کرج است و این مسائل ما را مجبور میکند که برداشت کنیم که داوری برای این مسابقه چیده شده است.
احمدی سراوانی همچنین گفت: نوع قضاوت به خصوص برای گل نخست ذوبآهن که آفساید بود و نحوه پرچمهایی که زده شد، این شائبه را برای ما ایجاد کرد.
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