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۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۲۲:۲۹

علی احمدی سراوانی مطرح کرد:

تیم داوری برای باخت داماش چیده شده بود

تیم داوری برای باخت داماش چیده شده بود

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر رسانه‌ای باشگاه داماش گیلان اعلام کرد تیم داوری دیدار با ذوب‌آهن برای باخت داماش چیده شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سراوانی در حاشیه نشست خبری سرمربیان دو تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: متاسفانه چیدمان داوری امروز مشخص کرد که نتیجه باید به سود ذوب‌آهن رقم بخورد.

وی افزود: کمک داور اول این مسابقه، علی‌نژادیان، اهل یزد بوده و هم‌شهری سعید مظفری‌زاده است و همه می‌دانیم که در ماه‌های گذشته مشکلات زیادی بین مظفری‌زاده و امیر عابدینی، مدیرعامل داماش وجود داشت و این داور همشهری مظفری‌زاده بود و علیه تیم عابدینی قضاوت کرد.

مدیر رسانه‌ای داماش خاطرنشان کرد: از طرف دیگر محمدرضا اکبریان، داور وسط نیز اهل کرج است و فیروز کریمی نیز اهل کرج است و این مسائل ما را مجبور می‌کند که برداشت کنیم که داوری برای این مسابقه چیده شده است.

احمدی سراوانی همچنین گفت: نوع قضاوت به خصوص برای گل نخست ذوب‌آهن که آفساید بود و نحوه پرچم‌هایی که زده شد، این شائبه را برای ما ایجاد کرد.

کد مطلب 2265500

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