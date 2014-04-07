ظریف در وین: بیانیه های اروپا فاقد اعتبار است / از اردیبهشت وارد تدوین پیش نویس توافق جامع هسته ای می شویم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در بدو ورود به وین برای شرکت در دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 در پاسخ به سئوالی درباره قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه ایران گفت: اظهار نظرهاي اتحاديه اروپا نه اعتبار دارد و نه از وزن سياسي برخوردار است.



وي ادامه داد: اين اظهار نظرها هيچ نقشي در مذاكرات هسته اي ندارد.

رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در خصوص مذاکرات با 1+5 خاطر نشان کرد: در اين مذاكرات قرار است آخرين موضوعات و محورها مورد بحث قرار گيرد.

ظريف گفت: در اين دوره بحث ها را تمام مي كنيم تا در ارديبشت ماه وارد تدوين پيش نويس توافق شويم.