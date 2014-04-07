  1. سیاست
ظریف در وین: بیانیه های اروپا فاقد اعتبار است / از اردیبهشت وارد تدوین پیش نویس توافق جامع هسته ای می شویم

وزیر امور خارجه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران گفت: اظهار نظرهاي پارلمان اتحاديه اروپا نه اعتبار دارد و نه از وزن سياسي برخوردار است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در بدو ورود به وین برای شرکت در دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 در پاسخ به سئوالی درباره قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه ایران گفت: اظهار نظرهاي اتحاديه اروپا نه اعتبار دارد و نه از وزن سياسي برخوردار است.

وي ادامه داد: اين اظهار نظرها هيچ نقشي در مذاكرات هسته اي ندارد.

رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در خصوص مذاکرات با 1+5 خاطر نشان کرد: در اين مذاكرات قرار است آخرين موضوعات و محورها مورد بحث قرار گيرد.

ظريف گفت: در اين دوره بحث ها را تمام مي كنيم تا در ارديبشت ماه وارد تدوين پيش نويس توافق شويم.

