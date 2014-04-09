معاون امور کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور برکنار نشده است

با انتشار خبر برکناری مجدالدین معلمی معاون امور کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ابوالقاسم مقیمی مدیرکل امور فرهنگی این نهاد،‌ معلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من در حال حاضر پشت میز کارم در معاونت امور کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ای نشسته‌ام و حکمی مبنی بر برکناری دریافت نکرده‌ام.

وی افزود: با وجود این که هنوز در سمت خود هستم، اما شایعه‌هایی مبنی بر برکناری شنیده‌ام که این شایعات بیشتر شفاهی و زبانی هستند و به محیط اداره و حکم مکتوب ارتباطی ندارند. اما درباره آقای مقیمی در سمت مدیرکلی امور نیز همین حد از شایعات را هم نشنیده‌ام.

در همین حال، مسئولان روابط عمومی نهاد کتابخانه‌ها نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از خبر این تغییرات مدیریتی اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفتند هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

محمدحسین ملک‌احمدی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگویی که به تازگی با خبرنگار مهر داشت، اعلام کرد که تغییرات مدیریتی در سطح معاونت‌های مختلف این نهاد، از هفته آینده آغاز خواهد شد.