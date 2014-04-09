محمدحسین ملک‌احمدی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: درباره پیام و نامگذاری امسال رهبر معظم انقلاب نمی‌توان به صورت شعاری صحبت کرد، بلکه باید بررسی‌هایی انجام داد و آن‌گاه صحبت کرد. در مجموع از نظر من، باعث خوشحالی است که سال جاری، به این ترتیب نامگذاری شده است. در حال حاضر هنوز نتوانسته‌ام بررسی‌ لازم را در این باره انجام بدهم و انتصابات مهم در حد ستادی هم در نهاد انجام نشده است. برای شروع جدی کار، باید چینش‌های لازم را انجام داده و مدیرها و معاون‌ها در پست‌های خود مستقر شوند.

وی افزود:‌ نگاهی که در حوزه مدیریت نهاد دارم، این است که چگونه می‌توانیم بین فرهنگ و اقتصاد پیوند بزنیم و این دو را در کنار یکدیگر ببینیم. پیش‌تر از این، به این موضوع حساسیت و توجه داشتم که بحث اقتصادی شدن فرهنگ، منجر به مخدوش شدن چهره فرهنگ نشود. چون امکان دارد هنگامی که به دنبال جذب درآمد می‌رویم، هویت فرهنگی‌مان مخدوش شود. این مساله، جریان ظریفی است که در حالی که سعی داریم نگاه اقتصادی داشته باشیم، این نگاه به گونه‌ای باشد که باعث آسیب دیدن فرهنگ نشود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه گفت: در چند هفته مانده به پایان سال 92 که با دوستان و مدیران بحث می‌کردیم، موضوع در این باره بود که باید از نظر اقتصادی هم به فرهنگ نگاه کنیم. نمونه‌ای هم که مورد مثال این بحث بود، سازمان مدیریت سابق بود که احیا خواهد شد و در چنین سازمانی، نهاد کتابخانه‌ها به عنوان نهادی مردمی تعریف می‌شود که روز به روز باید از دولت و اقتصاد دولتی فاصله بگیرد اما به شکلی که چهارچوب‌ها و حساسیت‌های فرهنگی مخدوش نشود.

ملک‌احمدی گفت: با توجه به نامگذاری امسال مقام معظم رهبری که هم دربرگیرنده موضوع اقتصاد و هم دربرگیرنده موضوع فرهنگ است، باید برنامه‌ریزی کنیم و ابایی ندارم که بگویم هنوز این برنامه‌ریزی را انجام نداده‌ام چون در وهله اول، باید با حساسیت نگاه فرهنگی و در وهله دوم با کمک گرفتن از اقتصاد بتوانیم فضای کتابخانه‌های عمومی کشور را پویاتر کنیم که این کار به سادگی انجام نمی‌شود. در این زمینه، پیشنهاداتی دارم که فعلا در حال بررسی و رایزنی درباره آن‌ها هستم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره میزان تغییر و تحولات مدیریتی در نهاد گفت: نگاهم در این حوزه اصولا در سطح تغییر معاونین است و شخصا اعتقادی به تغییر در سطوح پایین‌تر ندارم. هر معاون هم به طور معمول با 3 تا 4 مدیرکل در ارتباط است که انتخابشان و کار کردن با آن‌ها به خود مدیران کل بر می‌گردد. در حال حاضر به دنبال انتخاب و انتصاب معاونین خود هستم و افرادی را هم در این زمینه، در نظر گرفته‌ام که طی مراحلی، از جمله تحقیقات و استعلام، منصوب خواهند شد. برنامه من این بود که این انتصابات تا پیش از پایان سال 92 انجام شود که متاسفانه به دلیل درگیری‌های اداری و مالی نهاد، این امر میسر نشد.

ملک‌احمدی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم از هفته آینده و با مشخص شدن وضعیت افراد، انتصاب معاونین را آغاز کنیم.