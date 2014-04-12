به گزارش خبرگزاری مهر، آخر هفته گذشته حراج خانه بونامز لندن ميزبان حراج هنر اسلامى و هندى بود كه با فروش آثار برخى هنرمندانمان نظير زنده‌رودى، احصايى، مشيرى، درخشانى، كيارستمى، آغداشلو و پيرهاشمى همراه بود .

در اين حراجى علاوه بر هنرمندان ايرانى و هندى آثار هنرى از تركيه، مصر، عراق، لبنان، امارات، مراكش، تونس، ليبى، يمن، عمان، كويت، سوريه و ... رقابت داشتند كه سهم ايران ثبت ده ركورد بالاى ٢٠ هزار پوند بود.

در بونامز لندن ركورد نخست به حسين زنده‌رودى اختصاص يافت كه اثرش ١٥٩ هزار پوند چكش خورد، نقاشى خط عريضى از سيدمحمد احصايى كه بر پهنه‌اى از رنگ سبز خلق شده هم فروش قابل توجه ٩٣ هزار پوند داشت.

اثر فرهاد مشيرى ٧٣ هزار پوند، فيگور خاص كوروش شيشه گران ٤٣ هزار پوند، نقاشى رضا درخشانى ٣٨ هزار پوند، عكسى از عباس كيارستمى ٣٣ هزار پوند، اثر ديگرى از فرهاد مشيرى ٣٣ هزار پوند، نقاشى از مجموعه «خاطرات انهدام» آيدين آغداشلو ٢٨ هزار پوند، اثر زنده‌ياد رضا مافى ٢٣ هزار پوند، نقاشىخط کرمعلى شيرازى ٢٢ هزار پوند، نقاشى سياه سفيد معاصرى از افشين پيرهاشمى ١٩ هزار پوند، مجسمه «هيچ» تناولى ١٩ هزار پوند، نقاشىخط نصرالله افجه‌اى ١٣ هزار پوند، نقاشى از مجموعه «آب و آتش» فريدون آو ١٣ هزار پوند ، اثر ديگرى از زنده‌رودى ١٢ هزار پوند، نقاشى قاسم حاجى‌زاده هنرمند مقيم پاريس ١٠ هزار پوند، نقاشى مرتضى پورحسينى ١٠ هزار پوند، دو مجسمه از بهمن دادخواه يكى ١٠ و ديگرى ٨ هزار پوند، اثر زنده‌یاد ماركو گريگوريان ٩ هزار پوند، دو اثر از زنده‌ياد اردشير محصص هر دو حدود ٨ هزار پوند، نقاشىخط عين‌الدين صادق‌زاده ٦ هزار پوند، عكس ديگرى از عباس كيارستمى و اثرى از افروز عميقى ٤ هزار پوند و نقاشىخط بابك رشوند ٣ هزار پوند كه آثارى از مهدى فرهاديان و بابك بيداريان نيز به همين قيمت به فروش رسيدند.

به اين حراج بونامز آثارى نظير الله آبى رنگ احصايى، عكس هايى از سه عكاس برجسته بهمن جلالى ، آرمان استپانيان و سيامك زمردى ، آثارى از محمد نيازى ، شهريار احمدى ، زنده‌یاد صادق تيرافكن، كتايون كرمى، على رضا ديانى ... نيز راه يافته بود كه به فروش نرسيدند.

در حراج بونامز لندن كه هشتم آوريل ٢٠١٤ برپا شد قريب به ٥٠٠ قطعه اثر ارائه شد كه علاوه بر اثار هنرى كه بخش پايانى حراج را به خود اختصاص داده بود ، قطعاتى شامل دست نوشته ها ، سفال ، آثار فلزي و شيشه ، كار روي عاج ، جواهرات ، سنگ ها ، صنايع دستى عثماني و تركيه ، نقره ، پارچه ، سلاح و زره به جاى مانده از قرن ٩ تا ١٩ ميلادى نيز روى ميز حراج رفت.

در اين حراجى علاوه بر هنرمندان كشورمان آثار هنرمندان برجسته و داراي شهرت بين المللي است، هنرمنداني چون «فرانسيس نيوتن سوزا»، احمد مصطفي، جواد سليم و فاتح مدرس نيز به فروش گذاشته شد.