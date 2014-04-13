به گزارش خبرگزاری مهر،‌ فريدالدين ابو‌حامد محمد‌بن ابوبكر ابراهيم‌بن اسحاق عطار نيشابوری، يكی از شعرا و عارفان نام‌آور ايران در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجری قمری است. وی در حدود سال 540 در روستای «کدکن» یا «شادیاخ» از کناره های نیشابور، دیده به جهان گشود و به نقلی در حمله مغول به ایران، در حال دفاع از شهر و کشور خود به همراه عده دیگری از مدافعان به شهادت رسید.



کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برای بزرگداشت روز میلاد عطار در دوشنبه 25 فروردین، نمایشگاه یک روزه‌ای از آثار این عارف و همچنین آثار مرتبط با عطار و کتاب‌هایش، بالغ بر 40 عنوان، برگزار می‌کند.

این نمایشگاه یک روزه از ساعت 9 تا 19 روز دوشنبه 25 فروردین برپا خواهد بود و بازدید از آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.